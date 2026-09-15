Ferrari Cavalcade Classiche 2026: 75 equipaggi sfilano sul Lago di Garda

Ferrari annuncia l’edizione 2026 della Cavalcade Classiche, in programma dal 21 al 25 settembre sulle sponde del Lago di Garda. Si tratta di una delle esperienze di guida itinerante più esclusive organizzate dalla Casa di Maranello, un vero e proprio omaggio all’heritage del Cavallino Rampante che quest’anno riunirà 75 equipaggi provenienti da oltre 15 nazioni.

L’evento offre a proprietari e collezionisti di alcune delle vetture più rare e preziose prodotte a Maranello l’opportunità di incontrarsi e di godersi le proprie auto esattamente come sono state concepite: su strada, in movimento, circondati da altri appassionati che condividono la stessa passione per il marchio.

Oltre 30 Classiche in rappresentanza di decenni di storia

La Cavalcade Classiche 2026 metterà in fila oltre 30 vetture storiche, capaci di raccontare decenni di eccellenza nel design Ferrari. Si parte dalla 166 MM del 1948, la prima vettura della Casa a unire l’anima da strada e quella da competizione, per arrivare alle icone dell’era delle supercar come F40, F50 ed Enzo Ferrari. Non mancheranno alcune Gran Turismo leggendarie, tra cui la 365 GTB4, la 275 GTB e la 250 GT Berlinetta Lusso, ciascuna capace di rappresentare un capitolo a sé della storia del marchio, che per tre giorni tornerà a vivere grazie ai collezionisti che la custodiscono.

Un evento aperto anche al pubblico

Sebbene la partecipazione alla Cavalcade Classiche sia riservata esclusivamente ai proprietari di vetture Ferrari, la manifestazione è pensata per regalare a tutti lo spettacolo di una moltitudine di Ferrari riunite, con il loro inconfondibile sound. Cittadini, appassionati, turisti e studenti sono invitati nei centri storici, lungo le passeggiate sul lago e nelle piazze della zona per l’intera settimana, con la possibilità di vedere sfilare le vetture o di ammirarle da vicino durante le esposizioni statiche aperte al pubblico.

L’itinerario: da Sirmione a Verona, fino al Vittoriale

La prima giornata di guida, martedì 22 settembre, si snoda lungo la sponda meridionale del Lago di Garda e il paesaggio morenico circostante, con tappe nei centri storici di San Felice del Benaco e Valeggio sul Mincio. Sono previste esposizioni statiche ai piedi del Castello Scaligero di Sirmione e nei terreni del Parco Sigurtà, uno dei parchi naturali più importanti d’Europa.

Mercoledì 23 settembre il percorso sale sulle montagne dell’altopiano di Brentonico prima di scendere verso Verona, dove le vetture saranno esposte in Piazza Bra, di fronte all’Arena. Nel pomeriggio la carovana proseguirà lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, per concludersi con un’esposizione pubblica nel parcheggio principale della tenuta del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, la storica residenza di Gabriele D’Annunzio.

L’ultima giornata di guida, giovedì 24 settembre, si addentrerà nell’entroterra lombardo e trentino, includendo un tratto lungo la celebre Strada della Forra, prima della sfilata serale con partenza da Gargnano e la conclusione dell’evento con un’esposizione pubblica sul Lungolago Zanardelli a Salò.

Il programma giorno per giorno

Martedì 22 settembre

10:05 – 10:45 Guida attraverso il centro storico di San Felice del Benaco

11:00 – 12:55 Esposizione Ferrari storiche a Piazzale Porto, Sirmione

13:10 – 15:20 Esposizione Ferrari storiche al Parco Sigurtà

16:30 – 17:10 Guida attraverso il centro storico di Gargnano

Mercoledì 23 settembre

11:05 – 12:25 Esposizione vetture allo Chalet Novezza, Monte Baldo

13:00 – 15:10 Esposizione vetture in Piazza Bra, Verona

16:15 – 16:55 Guida attraverso il centro storico di Salò

16:25 – 17:45 Esposizione vetture nel parcheggio principale del Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera

Giovedì 24 settembre

09:25 – 10:05 Guida attraverso Lemprato, con vista sul Lago d’Idro

10:10 – 11:30 Esposizione vetture al Lago di Ledro

17:15 Partenza sfilata da Gargnano

18:00 – 00:00 Esposizione vetture sul Lungolago Zanardelli, Salò

Domande frequenti

Quando si svolge la Ferrari Cavalcade Classiche 2026?

L’evento si svolge dal 21 al 25 settembre 2026 sulle sponde del Lago di Garda.

Quanti equipaggi partecipano quest’anno?

Partecipano 75 equipaggi provenienti da oltre 15 nazioni, con oltre 30 vetture storiche Ferrari.

Quali modelli storici sono presenti?

Tra le vetture presenti figurano la 166 MM del 1948, la F40, la F50, la Enzo Ferrari, la 365 GTB4, la 275 GTB e la 250 GT Berlinetta Lusso.

Il pubblico può assistere all’evento?

Sì, sebbene la partecipazione sia riservata ai proprietari Ferrari, il pubblico può assistere alle sfilate e alle esposizioni statiche nei centri storici e nelle piazze coinvolte.

Dove si terranno le principali esposizioni statiche?

Tra le tappe principali figurano Sirmione, il Parco Sigurtà, Piazza Bra a Verona, il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera e il Lungolago Zanardelli a Salò.

Dove è possibile scaricare le immagini ufficiali dell’evento?

Le immagini della Cavalcade, a uso editoriale gratuito, sono disponibili sul sito ferrari.com/media-centre.

Vota: post