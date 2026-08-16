Ferrari Luce Chassis 0 venduta per 40 milioni di dollari

La Ferrari Luce Chassis 0, il primo esemplare assoluto della produzione di serie della prima elettrica di Maranello, è stata venduta per 40 milioni di dollari durante l’asta RM Sotheby’s della Monterey Car Week 2026, diventando l’auto nuova più cara mai battuta all’asta. La vendita, avvenuta il 15 agosto 2026 a Monterey, in California, ha devoluto l’intero ricavato alla Ferrari Foundation per il finanziamento di progetti educativi in tutto il mondo.

Il record: 40 milioni di dollari per la Ferrari Luce Chassis 0

Sullo sfondo della celebre Monterey Car Week, la Ferrari Luce “Tailor Made” con telaio numero zero ha raggiunto la cifra record di 40 milioni di dollari durante una serrata sessione di rilanci, diventando l’auto nuova più costosa mai venduta all’asta nella storia. Il risultato arriva a un anno esatto dal precedente record stabilito da Ferrari, quando una Daytona SP3 Tailor Made one-of-one del 2025 fu aggiudicata per 26 milioni di dollari.

Un’asta di beneficenza per la Ferrari Foundation

L’asta è stata organizzata in partnership con RM Sotheby’s nell’ambito di uno degli appuntamenti più prestigiosi del mondo automobilistico. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto alla Ferrari Foundation, a sostegno del suo impegno pluriennale verso i programmi educativi globali, con l’obiettivo di garantire accesso a opportunità di apprendimento e sostenere iniziative scolastiche per le generazioni future.

Il design “Tailor Made”: la livrea Madreperla ispirata alla luce

Il Chassis 0 è stato realizzato attraverso il lavoro congiunto di Ferrari Tailor Made e del Ferrari Design Studio, con una carrozzeria iridescente e semi-metallica nella tonalità Madreperla, che richiama in ogni dettaglio il tema della luce da cui il modello prende il nome. La vettura mette in evidenza lo sviluppo tecnico più avanzato di Ferrari, insieme a un’estesa innovazione su design, materiali e colore, il tutto realizzato con tecniche artigianali.

Dove vanno i fondi: i progetti educativi finanziati

I proventi della vendita finanzieranno iniziative educative negli Stati Uniti e nel mondo. Tra i progetti citati da Ferrari figura M-TECH Alfredo Ferrari, un polo educativo che aprirà a Maranello nel 2029 per formare nuovi talenti nel campo delle tecnologie automotive, oltre alla collaborazione con Save the Children per la ricostruzione della Aveson Charter School dopo gli incendi californiani del 2025 e per l’ampliamento di programmi di matematica e alfabetizzazione nelle aree a basso reddito del Texas orientale. Ferrari sostiene inoltre la Second Round Foundation, organizzazione no-profit co-fondata dal campione NBA e tre volte All-Star Jalen Brunson, attiva nelle aree urbane svantaggiate di New York City, e finanzia programmi pomeridiani di lettura e matematica con i Boys and Girls Clubs in un’area a basso reddito della Florida meridionale.

Ferrari Luce: cosa sappiamo finora

La Ferrari Luce è la prima vettura a propulsione integralmente elettrica della storia di Maranello, svelata ufficialmente il 25 maggio 2026 e disegnata in collaborazione con Jony Ive e Marc Newson del collettivo LoveFrom. La base d’asta stimata per il Chassis 0 era stata fissata a circa 1,1 milioni di dollari: il risultato finale di 40 milioni di dollari ha ampiamente superato ogni previsione, confermando l’interesse dei collezionisti per il primo esemplare in assoluto del modello.

Domande frequenti sulla Ferrari Luce Chassis 0

Quanto è stata venduta la Ferrari Luce Chassis 0?

È stata aggiudicata per 40 milioni di dollari durante l’asta RM Sotheby’s della Monterey Car Week 2026, diventando l’auto nuova più costosa mai venduta all’asta.

Dove sono andati i proventi della vendita?

L’intero ricavato è stato devoluto alla Ferrari Foundation, a sostegno di progetti educativi negli Stati Uniti e nel mondo, tra cui il polo M-TECH Alfredo Ferrari di Maranello e la collaborazione con Save the Children.

Qual era il precedente record di Ferrari all’asta per un’auto nuova?

Il record precedente apparteneva a una Ferrari Daytona SP3 Tailor Made one-of-one del 2025, venduta per 26 milioni di dollari.

Che colore ha la Ferrari Luce Chassis 0?

Sfoggia una carrozzeria iridescente e semi-metallica nella tonalità Madreperla, realizzata da Ferrari Tailor Made in collaborazione con il Ferrari Design Studio.

Cos’è la Ferrari Luce?

È la prima Ferrari a propulsione integralmente elettrica, presentata ufficialmente il 25 maggio 2026, disegnata in collaborazione con Jony Ive e Marc Newson del collettivo LoveFrom.

Quale era la base d’asta stimata per il Chassis 0?

La stima iniziale RM Sotheby’s era di circa 1,1 milioni di dollari, cifra ampiamente superata dal risultato finale di 40 milioni di dollari.

Rate this post