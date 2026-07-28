Fiat Grande Panda al Jova Summer Party 2026

FIAT annuncia la partnership in qualità di Main Partner del Jova Summer Party 2026, il grande tour estivo ideato da Lorenzo Jovanotti e prodotto da Trident Music. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di oltre 500.000 persone, con una presenza capillare di FIAT lungo tutto il tour attraverso Fiat Grande Panda, protagonista di stand, attivazioni social e digitali e del Jova Giro, il viaggio in bicicletta di Jovanotti attraverso l’Italia.

Fiat Grande Panda Main Partner del Jova Summer Party 2026

Fiat e Jova Summer Party condividono un approccio autentico e contemporaneo, con l’obiettivo di portare al pubblico esperienze memorabili che uniscono intrattenimento, responsabilità e innovazione. La collaborazione si fonda su tre parole chiave — Sostenibilità, Innovazione, Aggregazione — perfettamente allineate alla visione del brand Fiat, impegnato nella diffusione di una mobilità più rispettosa dell’ambiente, resa facile da soluzioni ingegnose e accessibili.

La Happiness Station: il Panda gigante alto oltre 3 metri

Grande Panda, personalizzata con la creatività del Jova Summer Party, sarà la protagonista del colorato stand FIAT durante il tour, una vera e propria “Happiness Station” che valorizzerà la collaborazione attraverso un ampio set di attività social, digitali e di coinvolgimento diretto del pubblico, all’insegna della voglia di stare insieme e della sostenibilità. Protagonista dell’area sarà uno spettacolare Panda gigante alto oltre 3 metri, destinato a diventare uno dei principali punti fotografici dell’evento.

Il Jova Giro: 2.500 km in bicicletta con Fiat Grande Panda e Fiat Ulysse

Accanto al Jova Summer Party, FIAT sarà protagonista anche del Jova Giro, l’iniziativa che vedrà Jovanotti attraversare l’Italia in bicicletta per raggiungere le diverse tappe del tour. Il viaggio prenderà il via il 9 agosto da Roma, dal Circo Massimo, per attraversare la costa adriatica e proseguire verso sud passando per Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, fino a Palermo, per poi risalire verso Napoli e fare ritorno a Roma: un percorso di circa 2.500 km interamente a pedali, con soste nei paesi lungo il tragitto. Il Jova Giro sarà supportato da una Fiat Grande Panda e un Fiat Ulysse che seguiranno il percorso, diventando parte integrante del racconto dell’iniziativa e supportando la logistica lungo l’intero tragitto.

Le livree firmate Sergio Pappalettera

Le livree delle vetture protagoniste del Jova Giro e la vettura esposta nel Villaggio Sponsor sono state realizzate appositamente da Sergio Pappalettera, storico direttore creativo e designer che da sempre interpreta e racconta l’immaginario artistico di Jovanotti. Pappalettera ha trasformato le auto in vere e proprie opere itineranti capaci di trasmettere energia, colore e creatività.

L’energia del tour nei concessionari Fiat

L’evento si amplierà anche nei concessionari coinvolti nelle città del tour, che saranno protagonisti di attivazioni locali. Nelle giornate che anticipano la data del concerto, nei dealer selezionati sarà organizzata una vera e propria festa di attesa per l’evento, con l’obiettivo di portare l’energia del Jova Summer Party direttamente negli showroom e creare un collegamento concreto tra la concessionaria e il grande evento nazionale.

Calendario concerti Jova Summer Party 2026

Il tour toccherà nove date in tutta Italia: 7 agosto a Olbia, 12 agosto a Montesilvano, 17 agosto a Barletta, 22 agosto a Catanzaro, 29 e 30 agosto a Palermo, 5 settembre a Napoli e 12 e 13 settembre a Roma, al Circo Massimo. Il Jova Summer Party 2026 e il Jova Giro diventano così la piattaforma ideale per raccontare, attraverso musica, divertimento e comunità, l’evoluzione di un brand che mette al centro i valori di positività, libertà e italianità.

Domande frequenti su Fiat Grande Panda e il Jova Summer Party

Cos’è la partnership tra Fiat e il Jova Summer Party 2026?

FIAT è Main Partner del Jova Summer Party 2026, il tour estivo di Lorenzo Jovanotti prodotto da Trident Music, con Fiat Grande Panda protagonista di stand, attivazioni e del Jova Giro in bicicletta.

Cos’è la Happiness Station allestita da Fiat?

È lo stand FIAT presente in tutte le tappe del tour, con Fiat Grande Panda personalizzata e un Panda gigante alto oltre 3 metri, oltre ad attività social e digitali per il pubblico.

Cos’è il Jova Giro e quando parte?

È il viaggio in bicicletta di Jovanotti attraverso l’Italia, in partenza il 9 agosto da Roma, per un percorso di circa 2.500 km tra Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Napoli, con rientro a Roma.

Quali vetture Fiat supportano il Jova Giro?

Il Jova Giro è supportato da una Fiat Grande Panda e un Fiat Ulysse, con livree disegnate dal direttore creativo Sergio Pappalettera.

Quali sono le date del Jova Summer Party 2026?

Il tour tocca Olbia (7 agosto), Montesilvano (12 agosto), Barletta (17 agosto), Catanzaro (22 agosto), Palermo (29 e 30 agosto), Napoli (5 settembre) e Roma (12 e 13 settembre) al Circo Massimo.

Fiat sarà presente anche nei concessionari durante il tour?

Sì, i concessionari delle città coinvolte organizzeranno attivazioni locali e feste di attesa nelle giornate che precedono ogni concerto, per portare l’energia del tour negli showroom.

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