Giro di Sicilia 2023: Mafra protagonista della 32.a edizione

La 32.a edizione del Giro di Sicilia è pronta ad andare in scena. Questa sera, da Palermo, prenderà il via l’appuntamento dell’ASI Circuito Tricolore in terra siciliana. Tra le protagoniste di questo evento c’è Mafra, in qualità di sponsor del circuito. Con uno speciale welcome kit per tutti i partecipanti e gli archi gonfiabili.

Il Giro di Sicilia 2023

Come dicevamo, la partenza è prevista per questa sera da Palermo. La corsa farà poi tappa a Cefalù, Catania, Agrigento, Petrosino ed il ritorno a Palermo, per la chiusura dell’evento il 14 maggio.

Un percorso ricco di storia, con 150 chilometri lungo le strade della Sicilia per assaporare il sole e i sapori tipici di questa isola. Tra sole, mare, spiagge dorate e riserve naturali, oltre agli stupendi siti archeologici della Magna Grecia.

La presenza di Mafra

Mafra è sponsor dell’ASI Circuito Tricolore, al fianco del distributore locale Ri.El. Autoricambi, e sarà in terra siciliana con i classici gonfiabili per indicare partenza ed arrivo delle tappe. Inoltre, verrà fornito il welcome kit Mafra a tutti i 180 equipaggi iscritti al Giro di Sicilia 2023.

Oltre ad un porta badge, il kit comprende tre prodotti per l’auto: il Pulitore Cerchi e Gomme 125 ml (per pulire le ruote delle proprie auto), il Glass Cleaner 125 ml (per sgrassare i vetri ed avere sempre la visibilità perfetta) ed il Trattamento 3in1 Plastiche 125 ml (per pulire e ravvivare le superficie in plastica dell’auto).

