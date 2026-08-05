Gruppo Intergea rafforza la Lombardia con Venus SpA

Il Gruppo Intergea rafforza la propria presenza in Lombardia attraverso l’affitto di due rami d’azienda di Venus SpA, storica concessionaria del territorio, con l’ingresso di Chioda Srl e MocautoGroup nella gestione delle sedi di Milano e Monza.

Chioda Srl subentra nella sede di Milano

Chioda Srl di Melzo subentra nel ramo d’azienda relativo al mandato di vendita e all’assistenza dei marchi Omoda, Jaecoo, MG e Smart, oltre al service del brand Mercedes-Benz, presso la sede di Milano in viale Fulvio Testi 326.

MocautoGroup entra nella sede di Monza

MocautoGroup entra invece nella gestione vendita e assistenza MG e del service Mercedes-Benz della sede di Monza, in viale Sicilia 98.

Le parole di Gianluca Italia, membro del CdA del Gruppo Intergea

L’operazione è stata condotta da Gianluca Italia, membro del CdA del Gruppo Intergea, che ha dichiarato: “L’ingresso in queste sedi ci consentirà di offrire un servizio ancora più capillare ai nostri clienti, affiancando marchi tra i più tecnologici e innovativi del panorama automotive, in forte ascesa nel mercato italiano. Un’operazione che conferma l’impegno del Gruppo Intergea in una delle regioni più trainanti d’Italia”.

La storia di Venus SpA

Fondata nel 1959 come officina dei fratelli Villa, Venus SpA è una delle concessionarie storiche della Lombardia. Divenuta concessionaria ufficiale nel 1962, si è specializzata nella vendita di automobili di alta gamma, operando tra Milano, Monza, Seregno, Pioltello e Cornate d’Adda. “L’accordo con Intergea nasce dall’esigenza di garantire continuità a due sedi Venus, profondamente radicate nel territorio Lombardo. Abbiamo condiviso valori e strategie per il futuro con uno dei gruppi più importanti della distribuzione automobilistica Italiana. Siamo sicuri che la professionalità e la serietà espresse in oltre 60 anni di attività, a seguito di questo accordo, abbiano ulteriori grandi potenzialità di sviluppo”, dichiarano Umberto e Corrado Villa di Venus SpA.

Tempistiche e condizioni dell’accordo

L’intesa è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Antitrust e delle Case automobilistiche interessate. Il perfezionamento dell’accordo e l’avvio della gestione sono previsti a partire dal 1° gennaio 2027. Nell’operazione, il Gruppo Intergea è stato assistito dalla dott.ssa Sabrina Filiberto, partner dello Studio Antoniotti & Partners, e dall’avvocato Mario Adinolfi; Venus SpA è stata seguita dall’avvocato Marco Locati e dal dott. Luca Brivio.

Domande frequenti sull’accordo tra Gruppo Intergea e Venus SpA

Quali sedi coinvolge l’accordo tra Intergea e Venus SpA?

L’accordo riguarda le sedi Venus SpA di Milano, in viale Fulvio Testi 326, e di Monza, in viale Sicilia 98, con l’ingresso rispettivamente di Chioda Srl e MocautoGroup nella gestione di vendita e assistenza.

Quali marchi gestirà Chioda Srl a Milano?

Chioda Srl gestirà il mandato di vendita e assistenza dei marchi Omoda, Jaecoo, MG e Smart, oltre al service del brand Mercedes-Benz, presso la sede di Milano.

Quali marchi gestirà MocautoGroup a Monza?

MocautoGroup gestirà la vendita e assistenza MG e il service Mercedes-Benz presso la sede di Monza, in viale Sicilia 98.

Da quando entra in vigore l’accordo tra Intergea e Venus SpA?

Il perfezionamento dell’accordo e l’avvio della nuova gestione sono previsti a partire dal 1° gennaio 2027, subordinatamente all’autorizzazione dell’Antitrust e delle Case automobilistiche coinvolte.

Da quando esiste Venus SpA?

Venus SpA nasce nel 1959 come officina dei fratelli Villa e diventa concessionaria ufficiale nel 1962, specializzandosi nella vendita di automobili di alta gamma tra Milano, Monza, Seregno, Pioltello e Cornate d’Adda.

Chi ha assistito le parti nell’operazione?

Il Gruppo Intergea è stato assistito dalla dott.ssa Sabrina Filiberto, partner dello Studio Antoniotti & Partners, e dall’avvocato Mario Adinolfi; Venus SpA è stata seguita dall’avvocato Marco Locati e dal dott. Luca Brivio.

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