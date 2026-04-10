Gruppo Renault, nasce Plug Inn: il nuovo nome delle soluzioni di ricarica

Il Gruppo Renault annuncia la nascita di Plug Inn, nuova denominazione che riunisce tutte le attività e le soluzioni di ricarica offerte dal costruttore francese, e che finora erano gestite da Mobilize Beyond Automotive. La piena e totale integrazione dell’intero ecosistema dei servizi di ricarica nelle attività commerciali del Gruppo Renault permetterà di ottenere maggiore coerenza strategica, efficienza operativa e trasparenza per i clienti.

I servizi della rete Plug Inn

Sotto la denominazione Plug Inn, nome semplice da memorizzare e di facile comprensione a livello internazionale con “Plug” direttamente collegato all’idea di ricarica elettrica e “Inn” che evoca ospitalità facendo riferimento al comfort e ai servizi del mondo alberghiero, il Gruppo Renault riunisce: Plug Inn fast charge, la rete di ricarica ultrarapida; Plug Inn powerbox, la soluzione di ricarica bidirezionale abbinata al servizio di ricarica smart V2G; e Plug Inn charge pass, la soluzione di pagamento unica per accedere alla ricarica in tutta Europa.

L’obiettivo è semplificare l’esperienze elettrica

La novità relativa all’ecosistema dei servizi di ricarica del costruttore francese è volta a rendere più semplice l’esperienza del cliente, come spiega Jerome Faton, VP Customer Experience & Energy di Renault Group: “La nostra priorità è semplificare ogni singola fase dell’esperienza elettrica per i clienti, offrendo loro un ecosistema di ricarica affidabile, intuitivo e scalabile. Con Plug Inn, poniamo una pietra miliare strutturante: un’infrastruttura pensata per sostenere, su vasta scala, il potenziamento della mobilità a zero emissioni in Europa. Oltre al cambio del nome, Plug Inn comporta un ambizioso obiettivo industriale e tecnologico: creare uno standard di riferimento, armonizzare l’esperienza di ricarica e sostenere il processo di accelerazione dei veicoli elettrici puntando su qualità del servizio, trasparenza e fiducia. È così che contribuiremo a rendere il passaggio ai veicoli 100% elettrici una realtà semplice, fluida e accessibile a tutti”.

Da aprile la rete di stazioni fino a 320 kW diventa Plug Inn fast charge

L’operazione di rinnovamento parte già da aprile, con la rete Mobilize fast charge che diventa Plug Inn fast charge, confermando l’obiettivo di offrire la miglior esperienza di ricarica in Francia attraverso un’infrastruttura strategica, lanciata nel 2023, che offre stazioni di ricarica fino a 320 kW di potenza, che consentono ai veicoli compatibili di recuperare fino a 400 km d’autonomia in circa 15 minuti. Renault Group si pone l’obiettivo di ampliare la rete arrivando a 93 stazioni entro la fine del 2026, rendendo ancora più capillare la rete di stazioni Plug Inn fast charge che attualmente sono installate presso i concessionari Renault, in prossimità delle principali arterie stradali, fornendo ricariche a tutte le marche di veicoli elettrici, compatibilità Plug & Charge e tariffe vantaggiose per i clienti dei brand del Gruppo Renault.

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