Incendi auto elettriche: in Colorado i pompieri usano una speciale coperta per spegnere una Jaguar EV [VIDEO]

L’impegnativa sfida dello spegnimento degli incendi derivati dalle batterie agli ioni di litio, al quale si aggiunge il fumo tossico che ne fuoriesce quando bruciano, ha spinto i vigili del fuoco di tutto il mondo a cercare soluzioni innovative ed efficace per affrontare le fiamme che divampano su un veicolo elettrico.

A inizio gennaio, i pompieri del South Metro Fire Rescue Centennial in Colorado, rispondendo ad una chiamata d’emergenza per un incendio a Denver, si sono trovati in una situazione nella quale sono intervenuti utilizzando un nuovo strumento per cercare di domare le fiamme, una coperta antincendio.

L’intervento per una Jaguar I-Pace che ha preso fuoco durante la ricarica

Come raccontato dai vigili del fuoco di South Metro Fire Rescue (SMFR) in un video pubblicato sui social, il 10 gennaio scorso hanno ricevuto una richiesta d’aiuto per una Jaguar I-Pace rossa che aveva improvvisamente preso fuoco durante la ricarica all’interno di una garage di un’abitazione privata.

Fortunatamente, tutte le persone presenti in caso sono riuscite ad allontanarsi e a mettersi in salvo, mentre i pompieri hanno iniziato a rimuovere altri veicoli dal garage per accedere ed evitare che le altre vetture venissero coinvolte nell’incendio e che le fiamme si propagassero.

Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno notato che la batteria della Jaguar bruciava ancora. Come spesso accade con i veicoli elettrici, anche questa volta l’incendio originato dalla batterie è stato particolarmente difficile da spegnere completamente.

La coperta antincendio per veicoli elettrici

Mentre in passato alcune squadre di pompieri, dopo aver inutilmente spruzzato litri e litri di acqua, sono intervenuti scavando delle fosse per immergere le auto nell’acqua o per ricoprirle di terra, questa volta i vigili del fuoco sono subito intervenuti con una speciale coperta antincendio per veicoli elettrici. Il dipartimento SMFR spiega che questa coperta pesa 28 kg e ha lo scopo di interrompere la fornitura di ossigeno alle batterie.

Sebbene l’area risulti subito più sicura, anche con l’utilizzo di questa coperta non significa però che il pericolo sia passato del tutto. Infatti, i vigili dell’SMFR hanno deciso di caricare la Jaguar incendiata su un autotreno e di portarla in un deposito, in una zona isolata, tenendola sempre coperta e aspettando che il calore potesse dissiparsi del tutto col passare del tempo.

SMFR spiega che queste coperte antincendio possono costare fra i 3.000 e i 5.000 dollari, ma sono preferibili al getto diretto d’acqua sul veicolo. Secondo il dipartimento, usare l’acqua, come si fa abitualmente per domare gli incendi, non solo è dispendioso in termini di tempo e non risolutivo, ma crea anche un’acqua di deflusso che può essere tossica. ​

