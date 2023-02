Incidente sull’A6: Tir precipita nel vuoto, grave il conducente dopo volo di 15 metri

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 8 febbraio 2023. Sull’Autostrada A6 nel tratto tra Ceva e Millesimo. Un camion che viaggiava verso Savona è precipitato da un viadotto a Roccavignale a poche centinaia di metri dal lago di Dolmen. Dopo aver abbattuto il guardrail il tir è precipitato facendo un volo di 15 metri.

Camion precipita dal viadotto: volo di 15 metri per il conducente in gravi condizioni

A quanto pare, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente. I soccorsi sono stati immediati, i vigili del fuoco sono riusciti a tirare fuori dal Tir il conducente, un uomo di 47 anni di origini rumene residente in Lombardia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’elicottero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sottosezione di Mondovì della Polstrada che adesso stanno indagando sulle cause del sinistro. In base alle prime ricostruzione si potrebbe essere verificato lo scoppio improvviso di uno pneumatico del rimorchio. Ma ovviamente al momento non si escludono nemmeno altre cause come ad esempio un malore del conducente o l’alta velocità.

Il camion che trasportava carta da macero si è praticamente distrutto. Tra l’altro l’incidente avvenuto in un punto dell’autostrada in cui è aperto il cantiere per il rifacimento dei piloni e solo per caso non sono rimasti coinvolti i 7 operai che lavoravano nel cantiere. Al momento del sinistro infatti erano in pausa pranzo.





