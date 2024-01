Joint venture Renault-Volvo per veicoli commerciali elettrici

La Commissione Europea ha dato il via libera alla nascita di una nuova società in joint-venture tra Renault e Volvo Business Services, che si occuperà di sviluppare e produrre veicoli commerciali elettrici. La nuova entità, che avrà sede in Francia, punta a diventare un leader nel mercato europeo dei veicoli commerciali a zero emissioni, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per il trasporto di merci e persone. Tra i partner della joint-venture ci sarà anche Cma Cgm, una delle principali compagnie di trasporto marittimo del mondo, che fornirà servizi logistici integrati e personalizzati per i clienti dei veicoli elettrici.

La joint-venture tra Renault e Volvo Business Services per lo sviluppo dei veicoli commerciali elettrici è stata autorizzata dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2024. La nuova società, che avrà sede in Francia, inizierà a produrre i veicoli nel 2026, utilizzando una piattaforma comune che consentirà di offrire diverse configurazioni a prezzi competitivi. Renault e Volvo sostengono che questa iniziativa abbasserà del 30% il costo per le flotte che sceglieranno i loro veicoli elettrici.

Il progetto di creare dei van elettrici per il trasporto merci è una collaborazione tra il Gruppo Renault, il Gruppo Volvo e Cma Cgm. Questi tre partner metteranno insieme le loro competenze e risorse per sviluppare una piattaforma comune per i veicoli a batteria, che potrà essere adattata a diverse esigenze e dimensioni. Il Gruppo Renault si occuperà della progettazione e della produzione della parte elettrica, mentre il Gruppo Volvo offrirà la sua clientela di operatori del settore trasporti e logistico, una rete di assistenza globale e una vasta esperienza nei servizi. Cma Cgm contribuirà con i suoi servizi di logistica integrata. La nuova società sarà basata in Francia e avrà una propria identità e cultura aziendale.

Rate this post