La Fiat Grande Panda sbarca in Brasile, ma il nome sarà un altro

Dopo il buon successo italiano, la Fiat Grande Panda cerca di espandere le proprie fortune anche all’estero. Come annunciato nell’Investor Day di Stellantis, il marchio italiano è stato definito globale dal gruppo ed i modelli vengono esportati in tutto il mondo. Il SUV è pronto per varcare l’oceano ed entrare nel mercato brasiliano. Tuttavia, sarà venduto con un altro nome: la Fiat Argo X, come annunciato oggi dal presidente Stellantis per il Sud America.

“L’arrivo della nuova Argo X darà un seguito all’autovettura più venduta di Fiat in Brasile e rappresenta un altro passo nella strategia di rinnovamento del portafoglio del marchio – le parole di Herlander Zola – Il modello totalmente nuovo vivrà con l’attuale Argo e ha tutto per essere l’icona futura del mercato. È in fase di sviluppo per soddisfare le esigenze dei clienti ed espandere la nostra presenza in un segmento strategico, combinando robustezza, design ed efficienza”.

Un nome più familiare in Sudamerica

Dopo l’annuncio, arrivato durante un evento che celebra il 50° anniversario del marchio e del polo automobilistico di Betim, non ha fatto seguito il reveal del veicolo, il cui lancio è previsto nei prossimi mesi. Tuttavia, il teaser mostrato nel corso della conferenza stampa e le indiscrezioni provenienti dal Sudamerica rendono praticamente certa una silhouette identica alla Grande Panda. Solamente, appunto, con un nome diverso e qualche possibile differenza.

Ma da cosa deriva il nome Argo X? La Fiat Argo è il secondo modello più venduto del marchio in Brasile ed il quarto, in assoluto, del mercato brasiliano. E, di conseguenza, i vertici sudamericani del Gruppo Stellantis hanno voluto mantenere un nome più familiare e famoso nella regione, rispetto ad uno (Panda) che non ha un particolare significato da quelle parti. Non è un ragionamento molto diverso da quanto fatto, comunque, in Italia. La Panda è da anni la vettura più venduta nel nostro Paese e Stellantis ha usato ‘Grande Panda’ per un modello di dimensioni maggiori. Pur essendo comunque una vettura diversa, rispetto alla citycar.

La produzione a Betim

La Fiat Argo X verrà prodotta nel polo di Betim, che appunto ha festeggiato i 50 anni. Si tratta di uno dei complessi industriali più importanti dell’intero Brasile. Cinque decenni dopo aver iniziato la produzione della Fiat 147, il primo modello prodotto in questo stabilimento, il complesso industriale continua a plasmare la mobilità nel paese sudamericano, restando uno dei protagonisti dell’industria automobilistica nazionale, riunendo tradizione, innovazione e produzione.

Attualmente, il Polo Stellantis Automotive di Betim occupa una superficie totale di 2,2 milioni di metri quadrati, con la possibilità di produrre fino a 650 mila veicoli all’anno. L’unità riunisce più di 19 mila dipendenti, mantiene una catena con più di 400 fornitori diretti e contribuisce alla generazione di migliaia di posti di lavoro indiretti in tutta la regione. Dall’inizio delle operazioni, sono stati prodotti oltre 18 milioni di veicoli e più di 4 milioni esportati in circa 40 paesi.

La Argo X sarà solo l’ultimo modello ad essere prodotto a Betim, dove nascono Fiat Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino, Peugeot Partner Rapid, Ram 700 e Fiat Strada, mantenendo la sua posizione come uno dei principali centri di sviluppo e produzione di veicoli in Sud America. Recentemente, il Polo Industriale ha cambiato il suo status e si è accreditato per ricevere il Centro di competenza di sicurezza informatica Stellantis, diventando un hub tecnologico.

Fiat ed il Brasile

Fiat è un marchio di grandi volumi in Brasile. Da cinque anni consecutivi, infatti, guida il mercato automobilistico del paese sudamericano, dove la Strada è la vettura più venduta dal 2021. La forza locale del marchio contribuisce in modo sostanziale alle prestazioni complessive del marchio. Sul mercato brasiliano, infatti, sono state immatricolate 270.955 unità Fiat nella prima metà di quest’anno, e questo paese rappresenta addirittura il 40% delle vendite mondiali del marchio e lo posiziona come numero uno al mondo. Anche più di quanto avviene in Italia.

Per continuare e rendere sempre più importante questo successo, il presidente di Stellantis Sudamerica ha annunciato l’arrivo di un modello completamente nuovo all’anno, fino al 2030. Il primo sarà proprio la Argo X: “Sono certo che resterete sorpresi da tutto ciò che Fiat ha da offrire”, sono state le parole di Hernander Zola sul futuro del marchio in Brasile.

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