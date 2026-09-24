Lancia Beta Montecarlo 2027, il render che la fa rinascere

Una Lancia Beta Montecarlo reinterpretata in chiave moderna e battezzata “Lancia Beta Montecarlo 2027”: è il nuovo render pubblicato su Facebook nelle ultime ore da Sezer Design, creatore indipendente di concept digitali di auto e moto. Va chiarito subito che si tratta di un esercizio di stile realizzato con l’intelligenza artificiale, contrassegnato come tale nel post originale, e non di un’anticipazione di un modello reale: Lancia non ha annunciato alcuna nuova Montecarlo. Le immagini immaginano una sportiva a due posti dalle proporzioni a motore centrale, ispirata alla coupé del 1975.

Un render AI firmato Sezer Design

Il render della Lancia Beta Montecarlo 2027 è un progetto digitale di Sezer Design, pagina che pubblica quotidianamente concept immaginari di auto e moto: il post è segnalato da Facebook come contenuto generato con l’IA. Non si tratta quindi di un bozzetto del Centro Stile Lancia né di una fuga di notizie su un progetto in sviluppo, ma di una suggestione che prova a immaginare come potrebbe tornare oggi una delle sportive più amate del marchio torinese. Tutte le immagini pubblicate in questo articolo sono di Sezer Design e mostrano la vettura in diverse colorazioni, tra cui azzurro petrolio, giallo, rame, blu, verde e viola.

Il frontale: firma luminosa orizzontale e scritta LANCIA

Il frontale della Beta Montecarlo immaginata da Sezer Design è dominato da una sottile firma luminosa orizzontale che corre per quasi tutta la larghezza del muso, con la scritta LANCIA al centro, secondo il linguaggio stilistico introdotto dalla concept Pu+Ra HPE e dalla nuova Ypsilon. Il cofano, basso e spiovente, presenta due prese d’aria, mentre la parte inferiore del paraurti è occupata da un’ampia presa d’aria scura. Il logo del marchio è posizionato sulla punta del cofano.

Render: Sezer Design

La fiancata con le proporzioni a motore centrale

Vista di lato, la Montecarlo del render mostra le classiche proporzioni di una sportiva a motore centrale: abitacolo avanzato, cofano anteriore corto e coda compatta. Dietro le portiere si apre una grande presa d’aria laterale con lamelle scure, che richiama l’alimentazione di un propulsore alloggiato alle spalle dei sedili, mentre i montanti posteriori scendono verso la coda formando una sorta di pinna. Completano il quadro i cerchi in lega di grande diametro a razze multiple. Il render non fornisce alcun dato tecnico: motorizzazione, potenza e dimensioni non sono indicate.

Render: Sezer Design

Il posteriore: lamelle sul lunotto e fanale a tutta larghezza

Il posteriore è la parte che più richiama la Beta Montecarlo originale. Sopra il vano motore compaiono delle lamelle orizzontali che coprono il lunotto, mentre la coda è attraversata da un fanale a tutta larghezza con la scritta LANCIA al centro. Nella parte bassa trova spazio un diffusore marcato, e sul lato sinistro della coda compare la scritta Montecarlo. Anche la targa, lasciata bianca nel render, è collocata in posizione centrale.

Render: Sezer Design

L’abitacolo immaginato dal render

Sezer Design ha immaginato anche l’interno della Beta Montecarlo 2027. La plancia è dominata da un lungo schermo digitale orizzontale che si estende dal quadro strumenti verso il centro, mentre il volante a tre razze porta il logo Lancia al centro. I sedili sportivi sono rivestiti in un materiale scuro scamosciato con cuciture a contrasto, e il tunnel centrale ospita il selettore del cambio. Alle spalle dei sedili, sulla parete dell’abitacolo, compare la scritta LANCIA.

Render: Sezer Design

La Lancia Beta Montecarlo originale del 1975

La Lancia Beta Montecarlo originale fu lanciata nel 1975: era una sportiva a due posti con motore centrale trasversale e trazione posteriore, disegnata da Pininfarina. Sotto il cofano posteriore lavorava il quattro cilindri bialbero di derivazione Fiat da 2,0 litri e 120 CV. Dalla Montecarlo nacque la Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5, con cui Lancia vinse il Mondiale Marche nel 1980 e nel 1981, e la sua struttura centrale fu la base di partenza per la leggendaria Lancia Rally 037. Un’eredità sportiva che spiega perché il nome Montecarlo continui a stimolare la fantasia di designer e appassionati.

Domande frequenti sulla Lancia Beta Montecarlo 2027

La nuova Lancia Beta Montecarlo 2027 esiste davvero?

No, la Lancia Beta Montecarlo 2027 è un render digitale realizzato con l’intelligenza artificiale da Sezer Design. Lancia non ha annunciato alcuna nuova Montecarlo e il modello non fa parte dei programmi ufficiali del marchio.

Chi ha realizzato il render della Lancia Beta Montecarlo 2027?

Il render è stato realizzato da Sezer Design, creatore indipendente di concept digitali di auto e moto. Il progetto è stato pubblicato su Facebook a settembre 2026 ed è contrassegnato come contenuto generato con l’IA.

Quali caratteristiche ha la Montecarlo immaginata dal render?

La Montecarlo del render è una due posti con proporzioni a motore centrale, firma luminosa orizzontale anteriore con la scritta LANCIA, prese d’aria laterali dietro le portiere, lamelle sul lunotto e fanale posteriore a tutta larghezza. Il render non indica motorizzazione né dati tecnici.

Quando è nata la Lancia Beta Montecarlo originale?

La Lancia Beta Montecarlo originale fu lanciata nel 1975. Era una due posti a motore centrale disegnata da Pininfarina, con un quattro cilindri 2.0 da 120 CV.

Che cosa ha vinto la Lancia Montecarlo nelle corse?

La Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5 vinse il Mondiale Marche nel 1980 e nel 1981. La struttura centrale della Montecarlo fu poi utilizzata come base per lo sviluppo della Lancia Rally 037.

A quali modelli Lancia attuali si ispira il render?

Il frontale del render riprende la firma luminosa orizzontale con la scritta LANCIA introdotta dalla concept Pu+Ra HPE e dalla nuova Lancia Ypsilon. Il posteriore richiama invece le lamelle sul lunotto della Beta Montecarlo originale.

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