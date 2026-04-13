Lancia torna a ruggire nel WRC: prima vittoria nel mondiale in Croazia

La prima vittoria del Team Lancia Corse HF nel Mondiale Rally WRC è arrivata in Croazia, al termine di un fine settimana che ha il sapore delle grandi ripartenze. Yohan Rossel e Arnaud Dunand hanno conquistato il successo con una prestazione di altissimo livello, costruita prova dopo prova su strade difficili, tecniche e spesso imprevedibili, in uno dei rally più complessi del calendario.

Rossel–Dunand vincono in WRC2 dominando in Croazia

Il Croazia Rally ha messo a dura prova tutti gli equipaggi con 20 prove speciali estremamente insidiose, ma il duo francese ha saputo interpretare al meglio ogni situazione, prendendo il comando con autorità e difendendolo fino al traguardo. Rossel ha firmato sei scratch nelle prime due giornate, mettendo subito in chiaro il proprio passo e la competitività della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Alla fine, il francese ha chiuso con 38,8 secondi di vantaggio sul fratello Léo, centrando un successo pesante non solo per la classifica, ma anche per il morale del team.

A rendere ancora più speciale il weekend della squadra italiana ci ha pensato Nikolay Gryazin, navigato da Konstantin Aleksandrov, autore di una rimonta di grande sostanza. Dopo un problema accusato nella PS14, che lo aveva allontanato dalle posizioni di vertice, Gryazin ha reagito con decisione nella giornata conclusiva, vincendo tutte e quattro le prove della domenica e risalendo fino al terzo gradino del podio. Un risultato che ha completato una domenica di festa per Lancia Corse HF, capace di piazzare due equipaggi nelle prime tre posizioni.

Il Rally di Croazia ha soprattutto confermato la bontà tecnica della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. Sui circa 300 chilometri delle speciali balcaniche, la vettura ha dominato con 13 scratch su 20, dimostrando velocità, equilibrio e affidabilità. Un dato che racconta bene quanto il progetto sia già maturo e competitivo, tanto da sfiorare anche il podio assoluto con un quarto e un sesto posto nel rally.

A fine gara, il Team Principal Didier Clément ha sottolineato il valore del risultato ottenuto: “Dopo un Rally di Monte Carlo estremamente incoraggiante, in cui Yohan Rossel e Nikolay Gryazin avevano già dimostrato il loro passo e l’efficacia della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, entrambi gli equipaggi sono riusciti questo fine settimana a evitare le insidie e a ottenere un risultato eccezionale”. Clément ha poi aggiunto che “la vittoria di Yohan Rossel e Arnaud Dunand, con lo splendido terzo posto di Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, dimostrano che, in termini di prestazioni, una doppietta era alla portata”.

Parole che fotografano bene il potenziale espresso dalla squadra in Croazia. Il piccolo problema tecnico che ha rallentato Gryazin ha probabilmente impedito a Lancia di giocarsi fino in fondo una doppietta, ma il team esce comunque dal secondo appuntamento stagionale con indicazioni molto positive. “Il passo c’è e l’affidabilità pure”, ha spiegato ancora Clément, evidenziando come questo risultato lasci “ben sperare per il prosieguo della stagione”.

Molto soddisfatto anche Yohan Rossel, che ha parlato di un rally gestito con grande serenità: “È stato un bellissimo rally. Per noi e per il team. Dopo Monte Carlo è stato un po’ difficile per me, perché non era il risultato che mi sarei aspettato, ma in Croazia tutto è stato perfetto, dalla scelta delle gomme agli assetti. Era sempre tutto sotto controllo”. Un’affermazione che rende bene la sensazione trasmessa dal francese per tutto il weekend: velocità, lucidità e controllo.

Anche Gryazin ha accolto con soddisfazione il terzo posto, pur lasciando trasparire un pizzico di rammarico per ciò che avrebbe potuto essere. “Nelle ultime prove speciali della domenica il piano era quello di recuperare il tempo perso e abbiamo impostato subito un gran passo, vincendo tutte le prove della domenica e tornando sul podio”, ha raccontato il pilota. “Ovviamente il mio obiettivo era la vittoria, ma sono soddisfatto del passo che abbiamo tenuto per tutto il weekend”.

Grazie a questo risultato, Lancia Corse HF guida ora con autorità la classifica Team in WRC2 con 84 punti. Rossel sale al terzo posto nella graduatoria piloti, mentre Gryazin si porta in quinta posizione. Numeri che certificano un avvio di stagione molto promettente e che restituiscono al marchio un ruolo da protagonista nel mondiale. Tra due settimane il team tornerà in azione al Rally delle Isole Canarie, in Spagna. Ma intanto, dalla Croazia, arriva un messaggio forte e chiaro: Lancia è tornata, e questa volta fa davvero sul serio.

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