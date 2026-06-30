L’Arte del Silenzio: a bordo della Range Rover SV Black Edition nella notte di Milano

Non solo Parigi e New York. Milano, di sera, sa regalare scenari magici e coinvolgenti. Forse chi ci vive ha perso un po’ di questo fascino, ma stiamo sempre parlando di una metropoli internazionale come forse nessun’altra in Italia. Meno artistica di una Firenze o di una Roma, ma comunque densa di storie, di luci e musica. Il tutto accompagnato da elementi ed edifici che la rendono una delle città più “americane” d’Europa, nel senso buono del termine, con opere come nei quartieri di CityLife e di Porta Nuova dove torreggiano enormi guglie di vetro dalla forma inedita, diversa dal classico grattacielo come ce lo siamo sempre immaginato. Dalla Torre Diamante fino alla Torre Unicredit di piazza Gae Aulenti, questi edifici illuminano strade piene di vita, di locali con storie decennali e una movida che fino ai Navigli ha poco da invidiare a ben più rinomate località turistiche.

Il Santuario

Una metropoli come Milano, però, è anche difficile da gestire, sia dal punto di vista della vita quotidiana sia da quello visivo e psicologico. A volte serve dire “basta!”, spegnere l’interruttore e isolarsi da tutto. Bisogna costruirsi un santuario dove potersi concentrare solo su se stessi e sulle sensazioni che si provano, magari circondati da un ambiente di pregio che ben si adatta all’atmosfera premium business di una città come Milano. Eccoci allora a bordo del nostro Santuario, la Range Rover SV Black Edition, che abbiamo portato in giro per le strade del capoluogo meneghino lungo alcune delle sue arterie più ariose e aperte, scoprendo così un’atmosfera italiana diversa da quella a cui siamo abituati. Questa non è una vettura fatta solo per ostentare il lusso, ma soprattutto per goderne, per chiudere fuori il caos di una città che, anche quando si sta per addormentare, sembra comunque ancora sveglia e viva. Nessun silenzio vero fuori, ma appena la portiera si chiude, tutto viene tagliato fuori. Si sentono solamente i fruscii dei materiali di pregio e della strumentazione di lusso, che a ogni singolo movimento emette suoni paragonabili a quelli della più raffinata orologeria.

Il nero della notte

La Range Rover SV Black Edition è sicuramente un’auto dalle dimensioni ragguardevoli, ma questa edizione speciale è capace di fondersi nella notte milanese come nessun’altra ci sia mai capitato di vedere. A ogni curva e a ogni movimento, il colore nero della carrozzeria si fonde, diventa invisibile e si trasforma in una struttura complementare dei palazzi milanesi, solo ogni tanto svelata da luci e colori che solamente in questa città è possibile trovare. Sotto i lampioni di via Mike Bongiorno si passa accanto a loghi e marchi di aziende conosciute in tutto il mondo. Anche con uffici chiusi e luci spente, il lusso “furtivo” di questa Black Edition non sembra mai fuori posto, anzi. Avanza melliflua, potente ma anche rispettosa. Le finiture esclusive del reparto SV in antracite e Atlas Black sostituiscono le classiche cromature, in un gesto sia ecosostenibile che elegante. Comunque ci pensano i mastodontici cerchioni forgiati da 23 pollici a far sentire la loro presenza su strada. Come chi conosce il lusso ben sa, però, è nei dettagli che si scoprono i veri tesori e qui lo troviamo nel badge tondo posteriore, realizzato a mano in vera ceramica nera.

Esperienza sensoriale

Dentro alla Range Rover SV Black Edition si trova qualcosa di più di un semplice abitacolo. È un salotto, un luogo sia di privacy sia di relax. Come detto, uno stacco completo da ciò che è la vita fuori da questa bolla di lusso e pregio. L’azzeramento totale del rumore del traffico milanese fuori dalla portiera non è un effetto speciale del video che trovate in apertura, ma è reale. Anche dentro troviamo dei dettagli di altissima fattura, come ad esempio la manopola del cambio realizzata in ceramica nera satinata, i sedili rivestiti in pelle Near-Aniline total black con, ovviamente, richiami specifici al mondo SV, che trova spazio ovunque. Il tutto completato da modanature in legno scuro a poro aperto, che assorbono la luce interna soffusa. Persino il motore viene attutito, nonostante sia un vero colosso della notte: un V8 biturbo da 4,4 litri con appena un piccolissimo accenno di elettrificazione mild, ma nulla che addolcisca la potenza dei ben 615 CV a disposizione, con una coppia da 750 Nm che garantisce comunque una spinta devastante da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, erogata con una fluidità e un sussurro felpato, senza mai dover alzare la voce. Questo grazie al sistema di Cancellazione Attiva del Rumore (Active Noise Cancellation), che compie un vero e proprio miracolo grazie a dei microfoni sui passaruota in grado di percepire le onde sonore prodotte dal moto delle gomme sull’asfalto e, di conseguenza, generare onde sonore opposte che nascondono i suoni all’interno.

Insomma, la Range Rover SV Black Edition è sicuramente un’experience per pochi, estremamente esclusiva, ma non è solamente una vettura con un cartellino da 200.000 €. È la massima espressione del manifesto “Bespoke” di JLR. È una vera e propria esperienza sartoriale.

RANGE ROVER 4.4 V8 MHEV AWD SV BLACK 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 505 cm; larghezza 205 cm; altezza 187 cm; passo 300 cm

Carrozzeria: SUV, cinque porte

Motore in prova: benzina mild hybrid da 615 CV

Trazione: integrale

Cambio: automatico a 8 rapporti

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 4,5’’

Velocità massima: 261 km/h

Allestimenti: SV Black

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 818 a 1841 litri

Consumi dichiarati: 11,8 litri/100 km (8,5 km/litro)

Sicurezza: active noise cancellation (cancellazione attiva del rumore), cruise control adattivo con sterzo assistito, frenata di emergenza automatica, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dello stato del conducente, riconoscimento dei segnali stradali con limitatore di velocità adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco assistito, controllo del traffico in retromarcia, telecamera perimetrale 3D, sensori di parcheggio a 360 gradi.

Prezzo: Da 220.000 €

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