Leonardo Maria Del Vecchio, show al porto di Monaco con Ferrari F80 e Koenigsegg Jesko Attack

A Monaco le supercar non fanno notizia con facilità. Nel Principato, del resto, modelli rarissimi e collezioni da sogno fanno parte quasi del paesaggio urbano. Eppure, l’avvistamento che ha avuto per protagonista Leonardo Maria Del Vecchio è riuscito comunque a catturare l’attenzione di appassionati e carspotter. Il giovane erediere è stato infatti notato al porto con due hypercar tra le più esclusive e desiderate al mondo: una Koenigsegg Jesko Attack e la nuovissima Ferrari F80.

L’imprenditore è stato avvistato nel Principato con una Ferrari F80 e a una Koenigsegg Jesko Attack

Una presenza che, anche per gli standard altissimi di Monte Carlo, non passa inosservata. Non solo per il valore economico dei due modelli, ma soprattutto per il livello di esclusività che rappresentano. Insieme, le due vetture superano abbondantemente i 7 milioni di euro, dando forma a una sorta di manifesto della hypercar contemporanea, dove tecnologia estrema, prestazioni assolute e produzione limitatissima si incontrano in pochi esemplari destinati a una ristrettissima cerchia di collezionisti.

A richiamare per prima l’attenzione degli osservatori è stata la Koenigsegg Jesko Attack, versione pensata per massimizzare il carico aerodinamico e offrire prestazioni ai vertici assoluti. La hypercar svedese, spinta da un V8 biturbo capace di arrivare fino a 1.600 cavalli, è una delle auto più estreme mai realizzate dal marchio di Ängelholm. La sua velocità massima dichiarata supera i 480 km/h, un dato che da solo basta a raccontare il livello del progetto. L’esemplare attribuito a Del Vecchio, peraltro, sarebbe caratterizzato da una configurazione particolarmente ricercata, con una finitura che valorizza il carbonio a vista e ne accentua ulteriormente il carattere esclusivo.

Se la Jesko rappresenta già di per sé un oggetto per pochissimi, la vera sorpresa è stata però la presenza della Ferrari F80, la nuova hypercar del Cavallino Rampante che ha immediatamente acceso curiosità e speculazioni tra gli appassionati. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe ricevuto una delle primissime consegne al mondo, forse addirittura la prima destinata a un cliente privato. Un dettaglio che, se confermato, renderebbe l’avvistamento ancora più significativo.

La Ferrari F80 è destinata a occupare un posto speciale nell’universo di Maranello. Dotata di un powertrain V6 ibrido ispirato direttamente all’esperienza maturata nelle competizioni, la vettura supera i 1.200 cavalli e si presenta come il nuovo punto di riferimento della casa italiana nel segmento delle hypercar. Il prezzo, superiore ai 3,5 milioni di euro, e la produzione in tiratura estremamente limitata la rendono uno degli oggetti automobilistici più esclusivi del momento.

L’episodio conferma ancora una volta il profilo di Leonardo Maria Del Vecchio come uno dei collezionisti italiani più interessanti nel panorama attuale. La sua passione per le auto non si limita infatti al possesso di modelli rari, ma abbraccia un universo ampio che va dalle vetture storiche alle hypercar di ultima generazione.

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