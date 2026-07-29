Maserati e Egnazia Ospitalità Italiana insieme per il Grand Tour

Maserati ed Egnazia Ospitalità Italiana annunciano una collaborazione pensata per unire due realtà italiane accomunate da una stessa visione: trasformare il viaggio in un’esperienza capace di mettere in relazione persone, luoghi, cultura e territorio. Al centro del progetto, l’esperienza “Italian Way of Driving by Maserati”.

Una collaborazione tra due icone italiane

Icona italiana in movimento dal 1914, Maserati porta in questa collaborazione una tradizione fondata su design, performance, eleganza e piacere del viaggio: valori che trovano espressione nel concetto di Grand Tour, da sempre parte dell’identità del Marchio, espresso nelle nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio.

Da qui nasce l’incontro con Egnazia Ospitalità Italiana, la realtà di gestione alberghiera fondata da Aldo Melpignano e nata dall’esperienza di Borgo Egnazia, progetto legato alla Puglia e alla relazione con il territorio. La partnership avrà in Borgo Egnazia il suo principale riferimento, ma coinvolgerà anche gli altri hotel del gruppo: in Puglia Ostuni a Mare, in Basilicata Santavenere a Maratea, nelle Dolomiti Hotel de Len, Hotel Ancora e Castel Badia, in Costa Smeralda La Tiara di Cervo.

Grecale, GranTurismo e GranCabrio protagoniste degli itinerari

Il programma prenderà forma attraverso esperienze di guida ed itinerari studiati per ciascuna struttura. In Puglia, tra Borgo Egnazia e Ostuni a Mare, la driving experience “Discovering Puglia” vedrà protagoniste le nuove GranTurismo e GranCabrio, in un percorso che valorizza il piacere della strada, il paesaggio mediterraneo e la cultura dell’accoglienza.

Nelle altre destinazioni del progetto, da Maratea alle Dolomiti fino alla Sardegna, gli itinerari saranno invece affidati alla Grecale, il D-SUV del Tridente, scelto per accompagnare esperienze di guida più dinamiche e trasversali. Completano il programma le esperienze esclusive dedicate ai clienti del gruppo Egnazia presso lo showroom di Modena progettato da Ron Arad, dove scoprire Maserati Fuoriserie e il programma Maserati Classiche, oltre alle attivazioni dealer on demand in Puglia e nelle Dolomiti sostenute da una flotta di Grecale.

Il commento dei protagonisti

Riccardo Vannetti, Chief Brand and Marketing Officer di Egnazia Ospitalità Italiana, dichiara: “Questa collaborazione nasce da una visione comune del viaggio come esperienza culturale, prima ancora che come semplice attraversamento. Con Maserati condividiamo un’idea profondamente italiana di stile, misura e relazione con i luoghi: la strada diventa parte dell’ospitalità”.

Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e BOTTEGAFUORISERIE General Manager, commenta: “Insieme celebriamo il territorio, la cultura e l’eccellenza italiana attraverso esperienze che uniscono la guida alla scoperta dei luoghi più autentici del nostro Paese. È così che intendiamo il valore culturale dei 100 anni del Tridente: è la nostra idea di Italian Gran Turismo”.

Domande frequenti

Cosa prevede la collaborazione tra Maserati e Egnazia Ospitalità Italiana?

Un programma di esperienze di guida e itinerari nelle strutture del gruppo Egnazia, con le vetture Maserati protagoniste dell’iniziativa “Italian Way of Driving by Maserati”.

Quali hotel sono coinvolti nel progetto?

Oltre a Borgo Egnazia, sono coinvolti Ostuni a Mare in Puglia, Santavenere a Maratea, Hotel de Len, Hotel Ancora e Castel Badia nelle Dolomiti e La Tiara di Cervo in Costa Smeralda.

Quali modelli Maserati sono protagonisti degli itinerari?

Le nuove GranTurismo e GranCabrio per la driving experience “Discovering Puglia”, mentre la Grecale accompagna gli itinerari nelle altre destinazioni.

Chi ha fondato Egnazia Ospitalità Italiana?

Aldo Melpignano, a partire dall’esperienza di Borgo Egnazia in Puglia.

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