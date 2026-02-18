Maserati Grecale Cristallo debutta a Milano: driving experience esclusiva dal 19 al 21 febbraio [FOTO]

La Maserati Grecale Cristallo, serie speciale del programma Fuoriserie del marchio del Tridente dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Maserati, insieme agli altri brand italiani di Stellantis, è automotive partner, sarà protagonista dal 19 al 21 febbraio a Milano, con un’esclusiva driving experience insieme ai piloti della Scuderia De Adamich.

In scia al Grecale Urban Tour 2025 che ha portato il SUV in giro per l’Italia, la tappa milanese segna il debutto stradale in pubblico della Grecale Cristallo, dopo l’anteprima dello scorso 8 gennaio avvenuto nello stabilimento di Modena, in Viale Ciro Menotti, in occasione del passaggio della fiamma olimpica. Un evento che rientra tra le numerose iniziative dell’Anno del Tridente, che celebra i 100 anni dell’iconico simbolo ispirato alla fontana del Nettuno di Bologna ed il centenario dell’esordio nelle corse di Maserati con la Tipo 26 alla Targa Florio.

I test drive con i piloti della Scuderia De Adamich

Cuore dell’evento sarà lo showroom Maserati Rossocorsa Milano Centro, in Viale di Porta Varcellina 16, che farà anche da punto di partenza della driving experience in lunghi test drive di circa un’ora che sarà possibile effettuare nei giorni dell’evento, dalle 10 alle 19, con tutte le diverse motorizzazioni della gamma Grecale, accompagnati dai piloti professionisti della Scuderia De Adamich. L’esperienza include anche un percorso personalizzato alla scoperta del mondo Fuoriserie, affiancati da un esperto Maserati per configurare la propria vettura su misura.

Maserati Grecale Cristallo in Azzurro Aureo

I riflettori saranno puntati sulla Grecale Cristallo, versione caratterizzata dall’inedito colore carrozzeria Azzurro Aureo, tinta che parte dal blu Maserati per poi evolversi verso una tonalità più chiara, fredda e brillante, impreziosita da una mica dorata, che richiama l’oro olimpico, dai cerchi in lega Crio da 21 pollici in alluminio diamantato e dagli inserti della griglia anteriore in tinta carrozzeria. Gli interni della Grecale Cristallo propongono rivestimenti in pelle Premium Ghiaccio ed una serie di dettagli e finiture specifiche. Questa serie speciale del SUV di Maserati è ordinabile sull’intera gamma di Grecale, ovvero nelle versioni Modena, Trofeo e Folgore.

