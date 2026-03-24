Nuova Mercedes GLC elettrica: fino a due terzi di CO₂ in meno nel ciclo di vita

Mercedes-Benz mette l’accento sulla sostenibilità della sua nuova Mercedes GLC elettrica e lo fa con numeri precisi. La casa automobilistica ha pubblicato la Verifica ambientale a 360° dedicata al nuovo SUV di medie dimensioni, un’analisi completa che misura l’impatto del modello lungo tutto il suo ciclo di vita. Il dato più significativo è quello sulle emissioni: rispetto all’attuale GLC con motore a combustione, la versione elettrica permette di ridurre di circa due terzi le emissioni di CO₂ complessive.

Verifica ambientale a 360° per la nuova Mercedes GLC elettrica

È un risultato che va oltre il semplice passaggio all’elettrico. Mercedes-Benz, infatti, sottolinea come la riduzione dell’impatto ambientale non dipenda solo dall’assenza di emissioni allo scarico, ma da una serie di interventi che riguardano l’intero progetto, dalla scelta dei materiali fino alla produzione. La verifica, controllata da enti indipendenti, punta proprio a dimostrare questo: la nuova Mercedes GLC elettrica è stata pensata per essere più sostenibile non solo su strada, ma in ogni fase della sua vita.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, uno dei fattori chiave è l’adozione di materiali a minore intensità di carbonio. Tra questi c’è l’alluminio a basse emissioni, ma anche un lavoro mirato sulle celle ad alta tensione, uno degli elementi più delicati e strategici per qualsiasi auto elettrica. L’obiettivo è chiaro: abbattere le emissioni laddove si concentra la parte più pesante dell’impatto ambientale.

Accanto a questo, cresce anche l’utilizzo di materiali secondari, cioè riciclati o recuperati. È un passaggio importante perché racconta una direzione precisa: non solo elettrificare i modelli, ma costruirli con una logica più circolare. In altre parole, Mercedes-Benz prova a ridurre il consumo di nuove risorse e a valorizzare materiali già esistenti, seguendo una linea che nel settore automotive sta diventando sempre più centrale.

Tra gli aspetti più particolari del progetto c’è anche la possibilità di scegliere quello che il marchio definisce il primo abitacolo vegano certificato al mondo. Un’opzione che amplia il concetto di sostenibilità anche agli interni, coinvolgendo rivestimenti e materiali scelti per rispondere a criteri ambientali ed etici. È un dettaglio che parla a un pubblico sempre più attento non solo alle prestazioni o al design, ma anche alla coerenza del prodotto con determinati valori.

La nuova Mercedes GLC elettrica, secondo la casa tedesca, è stata progettata fin dall’inizio con questo approccio. Non si tratta quindi di un modello nato in modo tradizionale e poi adattato a standard più verdi, ma di un SUV sviluppato con l’idea della decarbonizzazione e della circolarità come punti di partenza. Ed è proprio questa impostazione a spiegare i risultati ottenuti anche nella fase produttiva.

Per la sola produzione della GLC 400 4MATIC con tecnologia EQ, Mercedes-Benz afferma di aver concordato con i fornitori misure specifiche per ridurre la CO₂. Il risultato è una diminuzione complessiva delle emissioni del 23% durante la produzione. Anche in questo caso, il lavoro si è concentrato sulle componenti e sui materiali più energivori, come celle della batteria, alluminio, acciaio e materiali termoplastici.

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