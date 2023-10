Nuovo Ford Tourneo Custom protagonista al TTG Travel Experience 2023 [FOTO]

Ford si distingue al TTG Travel Experience di Rimini, evento di punta per la promozione del turismo mondiale e l’esposizione dell’offerta turistica italiana a livello globale. Quest’anno, dall’11 al 13 ottobre, il quartiere fieristico di Rimini si trasforma in un polo di attrazione per professionisti e grandi aziende del settore turistico provenienti da tutto il mondo.

Nel contesto di questa importante vetrina, la 60ª edizione dell’esibizione, l’Ovale Blu introduce in anteprima nazionale il nuovo Ford Tourneo Custom. Il people mover di ultima generazione non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio punto di riferimento nel suo segmento, alzando l’asticella delle aspettative offrendo un’esperienza di viaggio premium.

È un ottimo veicolo da usare nel settore turistico-ricettivo

Concepito sulla base del nuovo Transit Custom, il nuovo Tourneo Custom si fa garante di prestazioni elevate, comfort senza pari per i passeggeri e raffinatezza superiore. Questo veicolo diventerà essenziale per il trasporto di persone, sia nel contesto professionale che nel settore turistico-ricettivo.

Sottolineando la maestria del marchio americano in fatto di design e funzionalità, gli interni del Ford Tourneo Custom sono un connubio di eleganza e praticità. L’abitacolo, impreziosito da materiali di alta qualità, si presenta con un design sofisticato e arricchito da dettagli e tecnologie premium.

Tra le feature più apprezzate, spicca il sistema versatile di sedili montati su binari, permettendo una gestione dello spazio interna ottimale, oltre all’ampio tetto panoramico e alle porte laterali scorrevoli a comando elettrico.

Tre alimentazioni disponibili

Dal punto di vista dei motori, Ford ha messo a disposizione una gamma completa: dai diesel EcoBlue con potenze da 136 a 170 CV, passando per la versione ibrida plug-in, fino a quella 100% elettrica (Ford E-Tourneo Custom) con autonomia di 325 km con una sola ricarica.

Il nuovo Tourneo Custom non è solo design e performance, ma anche sicurezza. Infatti, è dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo intelligente, l’assistenza alla frenata in retromarcia e la telecamera a 360°.

Una menzione particolare va alla tecnologia Exit Warning, studiata per prevenire incidenti di “dooring”, avvertendo il conducente di potenziali pericoli al momento di aprire la porta.

