Peugeot Partner: 30 anni, Traveller: 10 anni di successi

Peugeot festeggia un doppio traguardo nel segmento dei veicoli per professionisti: il 22 luglio 2026 il marchio francese annuncia i 30 anni del furgone compatto Peugeot Partner e i 10 anni della navetta passeggeri Peugeot Traveller, due modelli che hanno costruito la reputazione del brand tra i professionisti europei grazie a efficienza, affidabilità e durata nel tempo.

Peugeot Partner festeggia 30 anni: oltre 2,6 milioni di unità vendute

Il Peugeot Partner compie 30 anni di carriera con un bilancio di oltre 2,6 milioni di unità vendute in tre generazioni, inclusa la variante Rifter destinata al tempo libero. Lanciato nel 1996, il furgone compatto ha rivoluzionato il segmento con un mix di robustezza, capacità di carico generosa e un livello di comfort di guida inedito per la categoria, diventando rapidamente uno strumento di lavoro affidabile per le piccole e medie imprese di tutta Europa. Il successo commerciale del modello ha reso il Partner uno dei riferimenti del mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, un segmento in cui Peugeot resta oggi un protagonista di primo piano.

Dal 1996 alla piattaforma EMP2: le tre generazioni del Peugeot Partner

La seconda generazione del Peugeot Partner arriva nel 2008, con dimensioni maggiori e un volume di carico e un carico utile superiori rispetto al modello originale. Più confortevole e tecnologicamente più avanzata, questa generazione beneficia anche di un comportamento su strada migliorato e di una maggiore efficienza dei consumi. Introdotta nel 2018 e aggiornata in profondità nel 2023, la terza generazione del Partner si basa sulla piattaforma EMP2 e adotta il Peugeot i-Cockpit® in linea con la gamma vetture del marchio. Disponibile in versione standard e a passo lungo, quest’ultima proposta anche con doppia cabina, questa generazione ha segnato una svolta con l’arrivo del Peugeot E-Partner completamente elettrico, affiancato dai motori a benzina e diesel. Una versione hybrid si aggiungerà alla gamma a partire dal 2027.

Peugeot Partner Active e Partner Pro Skill: la gamma si allarga nel 2026

A trent’anni dal debutto, il Peugeot Partner resta tra i modelli più venduti del segmento dei furgoni compatti e continua ad ampliare la propria offerta. Presentato a giugno 2026, il nuovo Peugeot Partner Active propone un accesso alla gamma più conveniente senza rinunciare alle funzionalità essenziali richieste dai professionisti, con un design degli interni pensato per semplificare la guida e il lavoro quotidiano. Il Partner Active introduce il Flexiseat, un sedile passeggero modulare che si ripiega verticalmente in pochi secondi e che consente di aumentare il volume di carico fino a 0,5 m³. Peugeot presenterà inoltre il Partner Pro Skill all’IAA Transportation di Hannover, in programma dal 14 al 20 settembre. Pensato per i professionisti che operano negli ambienti di lavoro più impegnativi, il Partner Pro Skill è equipaggiato di serie con il Construction Pack, che comprende una maggiore altezza da terra, protezioni sotto la carrozzeria del motore e un controllo della trazione con Hill Descent Assist; il modello è disponibile anche con una conversione a trazione integrale sviluppata da Dangel.

Peugeot Traveller: dieci anni di versatilità per professionisti e famiglie

Il Peugeot Traveller festeggia invece i suoi primi 10 anni sul mercato, dopo un debutto nel 2016 che ha ottenuto un successo immediato. Sviluppata sulla piattaforma EMP2, la navetta passeggeri si è affermata rapidamente come un punto di riferimento nel trasporto di persone grazie alla versatilità, al comfort e all’affidabilità che la caratterizzano. Disponibile sia nella versione E-Traveller completamente elettrica sia con motorizzazioni diesel, il Peugeot Traveller è proposto in due lunghezze e in numerose configurazioni in grado di ospitare fino a nove passeggeri e i relativi bagagli, offrendo una flessibilità apprezzata sia dai professionisti del trasporto persone sia dalle famiglie numerose.

Peugeot Traveller come navetta VIP: cinema, sport e grandi eventi

Il Peugeot Traveller svolge da anni un ruolo di primo piano come navetta VIP negli eventi in cui il marchio francese è partner ufficiale, in particolare nel mondo del cinema. Il modello ha accompagnato ospiti e protagonisti ai Premi César, ai BAFTA Film Awards, al Festival di Cannes, al Festival Internazionale di Commedia dell’Alpe d’Huez e al Festival del Cinema di Venezia. Il Traveller è inoltre presente come mezzo ufficiale durante il Campionato Mondiale FIA di Endurance (WEC), confermando la vocazione del modello a coniugare comfort, spazio e affidabilità anche nei contesti più esigenti e mediaticamente rilevanti.

Domande frequenti su Peugeot Partner e Peugeot Traveller

Quando è stato lanciato il primo Peugeot Partner?

Il Peugeot Partner di prima generazione è stato lanciato nel 1996 come furgone compatto per i professionisti, distinguendosi per robustezza, capacità di carico e comfort di guida rispetto ai concorrenti dell’epoca.

Quante unità del Peugeot Partner sono state vendute finora?

Peugeot ha venduto oltre 2,6 milioni di unità del Partner in tre generazioni, un dato che comprende anche la variante Rifter dedicata al tempo libero e alle famiglie.

Cos’è il Peugeot Partner Active e quando arriva?

Il Peugeot Partner Active è la nuova versione d’accesso alla gamma presentata a giugno 2026, dotata del sedile modulare Flexiseat che aumenta il volume di carico fino a 0,5 m³.

Dove debutta il Peugeot Partner Pro Skill?

Il Peugeot Partner Pro Skill debutterà all’IAA Transportation di Hannover, in programma dal 14 al 20 settembre 2026, ed è pensato per i professionisti che lavorano in ambienti impegnativi.

Quando è stato lanciato il Peugeot Traveller e quanti passeggeri trasporta?

Il Peugeot Traveller è stato lanciato nel 2016 ed è disponibile in configurazioni che possono ospitare fino a nove passeggeri e i relativi bagagli.

In quali eventi il Peugeot Traveller viene utilizzato come navetta ufficiale?

Il Peugeot Traveller viene utilizzato come navetta VIP ai Premi César, ai BAFTA Film Awards, al Festival di Cannes, al Festival del Cinema di Venezia e durante il Campionato Mondiale FIA di Endurance (WEC).

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