Ponte sullo Stretto: ok unanime dal Consiglio Superiore

È finalmente disponibile la relazione di 350 pagine del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha approvato all’unanimità il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Un progetto composto da circa 10.000 elaborati tecnici estremamente dettagliati, sviluppati e firmati con il contributo di alcuni tra i più importanti esperti italiani, danesi, giapponesi, statunitensi e spagnoli.

Il parere del Consiglio Superiore: qualità confermata, ma serve un livello di dettaglio ancora superiore

Il Consiglio Superiore ha accompagnato il proprio voto favorevole con una serie di raccomandazioni e prescrizioni da recepire nella fase di progettazione esecutiva, che potrà entrare nel vivo dopo l’approvazione della nuova delibera da parte della Corte dei Conti. Il dato più importante riguarda il riconoscimento della qualità del progetto definitivo e dell’enorme mole di studi e approfondimenti condotti negli ultimi vent’anni: il Consiglio chiede però di spingersi ancora oltre, raggiungendo un livello di verifica, attenzione e dettaglio ancora superiore. Per una grande infrastruttura italiana si punta dunque a un livello di approfondimento tecnico e di margine di sicurezza senza precedenti.

Le raccomandazioni: aspetti sismici, percorribilità e interazione con il vento

Tra le richieste del Consiglio Superiore figurano ulteriori approfondimenti sugli aspetti sismici, sulla percorribilità dell’opera e sull’interazione tra la struttura e il vento, anche attraverso un modello aeroelastico completo del ponte. Gran parte di queste attività era già prevista, perché indicata anche dal Comitato Tecnico Scientifico che aveva esaminato il progetto nel 2023: gli ingegneri italiani, danesi e giapponesi impegnati nella futura progettazione esecutiva erano quindi già consapevoli della necessità di queste ulteriori verifiche.

Un lavoro già avviato da due anni

Il lavoro non parte oggi: numerosi studi, analisi e nuove prove sono già stati avviati da tempo. Da circa due anni tecnici e progettisti lavorano dietro le quinte per preparare gli approfondimenti necessari alla fase esecutiva. Tra queste attività ci saranno nuovi test su un modello aeroelastico completo della struttura, da sottoporre a prove nelle più avanzate gallerie del vento, compresa quella del Politecnico di Milano, oltre a ulteriori approfondimenti sismici e geotecnici nello Stretto di Messina attraverso tecniche di analisi estremamente avanzate.

I prossimi passi: opere propedeutiche e progetto esecutivo

Per legge, il progetto esecutivo dovrà essere completato entro un anno dall’avvio dei cantieri per le opere propedeutiche. Queste ultime potrebbero partire entro la fine dell’anno e comprendono, tra le altre cose, la realizzazione della viabilità di cantiere, gli interventi sulle reti idriche e fognarie, l’allestimento dei campi base e la bonifica dagli ordigni bellici. Parallelamente, alcuni tra i maggiori specialisti coinvolti nel progetto condurranno le ulteriori verifiche necessarie per arrivare alla firma del progetto esecutivo.

Un banco di prova per l’ingegneria italiana e internazionale

Tra Calabria e Sicilia si concentrerà un lavoro tecnico e scientifico di livello internazionale, con l’obiettivo di realizzare il ponte sospeso con la campata più lunga al mondo. Un’opera di questa complessità rappresenterebbe un banco di prova straordinario per l’ingegneria italiana e internazionale: le conoscenze, le tecnologie, i sistemi costruttivi e le competenze sviluppate per affrontare una sfida di queste dimensioni potranno avere ricadute importanti ben oltre lo Stretto. Le imprese italiane coinvolte potranno infatti acquisire un patrimonio di esperienza difficilmente replicabile, potenzialmente decisivo anche nelle future gare internazionali per la costruzione dei ponti e delle infrastrutture più grandi e complesse del mondo.

Domande frequenti sul Ponte sullo Stretto di Messina

Cosa ha approvato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato all’unanimità il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, con una relazione di 350 pagine basata su circa 10.000 elaborati tecnici.

Quali verifiche aggiuntive ha chiesto il Consiglio Superiore?

Il Consiglio ha chiesto ulteriori approfondimenti sugli aspetti sismici, sulla percorribilità dell’opera e sull’interazione tra la struttura e il vento, anche tramite un modello aeroelastico completo del ponte.

Quando potranno partire i cantieri delle opere propedeutiche?

Le opere propedeutiche, che comprendono viabilità di cantiere, reti idriche e fognarie, campi base e bonifica bellica, potrebbero partire entro la fine del 2026.

Entro quando dovrà essere pronto il progetto esecutivo?

Per legge, il progetto esecutivo dovrà essere completato entro un anno dall’avvio dei cantieri per le opere propedeutiche.

Chi ha collaborato alla stesura del progetto definitivo?

Al progetto hanno contribuito alcuni tra i più importanti esperti italiani, danesi, giapponesi, statunitensi e spagnoli, con verifiche previste anche nelle gallerie del vento, compresa quella del Politecnico di Milano.

Quale primato mira a raggiungere il Ponte sullo Stretto di Messina?

L’opera punta a diventare il ponte sospeso con la campata più lunga al mondo, rappresentando un banco di prova per l’ingegneria italiana e internazionale.

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