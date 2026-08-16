Porsche 911 Flachbau RS: la one-off che omaggia Moby Dick

Porsche svela una nuova one-off realizzata dal reparto Sonderwunsch: una 911 GT2 RS con pacchetto Weissach del 2018, in condizioni pari al nuovo, trasformata in un esemplare unico con carrozzeria Flachbau (Slantnose) che omaggia la leggendaria 935/78 “Moby Dick”. Il progetto, realizzato in collaborazione con Manthey, è stato ufficialmente presentato il 14 agosto 2026 ed è omologato per la circolazione su strada.

Il progetto Sonderwunsch Flachbau RS

La vettura nasce dalla richiesta di un cliente che desiderava “prestazioni ancora più elevate e una silhouette Slantnose, abbinate a un alettone in stile 911 GT3 R Rennsport”. Un team multidisciplinare composto da esperti del reparto Sonderwunsch, di Porsche Style e da ingegneri di Weissach, Porsche Motorsport e Manthey ha lavorato al progetto per quasi tre anni. “Convertire l’auto in un modello Slantnose si è rivelato molto impegnativo, sebbene, d’accordo con il cliente, abbiamo lasciato inalterata la trasmissione”, spiega Alexander Fabig, Vice President Product Offering & Individualization di Porsche. La curiosità attorno al progetto era emersa già nel maggio 2025, quando Porsche aveva depositato presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti le denominazioni “Flachbau” e “Flachbau RS”.

Il design esterno: la carrozzeria Flachbau

I parafanghi anteriori hanno un profilo più basso, con prese d’aria lamellari che ventilano i passaruota e riducono la pressione d’aria al loro interno. Anche il paraurti anteriore è stato completamente ridisegnato, con discrete alette nere firmate Manthey a sottolineare le prestazioni aerodinamiche. Al posto dei tradizionali fari rotondi, un nuovo sistema di illuminazione adotta tre sottili elementi LED sovrapposti per abbaglianti, anabbaglianti e luci diurne. Il nuovo alettone posteriore, con attacchi a forma di S ispirati alla 911 GT3 R Rennsport, è posizionato circa 5 centimetri più in alto rispetto a quello di serie e regolabile su tre posizioni. Con l’assetto “High Downforce” e una velocità massima di 340 km/h, la Flachbau RS genera 554 kg di carico aerodinamico sull’asse posteriore, grazie anche a splitter anteriore, sottoscocca, diffusore posteriore e dischi Aero in fibra di carbonio.

Colori e finiture ispirati alla 935/78 “Moby Dick”

La carrozzeria è verniciata in bianco Grand Prix, una tonalità sviluppata appositamente prendendo come riferimento una 911 storica della collezione Porsche AG. Il colore è abbinato a sezioni in nero opaco e ad aree a vista in fibra di carbonio. “L’elemento di contrasto a forma di U nella sezione anteriore riprende una caratteristica stilistica della 935/78 con livrea Martini, la famosa Moby Dick”, spiega Grant Larson, responsabile del design del progetto, già autore della reinterpretazione moderna della 935 presentata da Porsche nel 2018 per il 70° anniversario del marchio. Anche i dischi Aero sulle ruote posteriori sono rifiniti in bianco Grand Prix, mentre le pinze freno sono verniciate in nero.

Gli interni essenziali e il richiamo alla pista

Nella parte anteriore l’abitacolo mantiene il consueto carattere sportivo, mentre la zona posteriore è stata completamente alleggerita: sono stati rimossi il sistema PCM, tutti i componenti dell’impianto audio, i materiali fonoassorbenti e i rivestimenti del pavimento dell’abitacolo e del bagagliaio. La scritta “Flachbau RS” è ricamata sui poggiatesta dei sedili avvolgenti in fibra di carbonio, sul cui retro è riconoscibile il profilo stilizzato della Nordschleife. Sul lato passeggero, una targhetta color oro reca la scritta “Sonderwunsch” e l’incisione “Factory One-Off 2026 | Flachbau RS”. I punti di fissaggio per triangolo di emergenza e occhiello di traino sono stati eliminati e sostituiti da una apposita “scatola per le emergenze”.

Un risparmio di peso di 31,6 chilogrammi

Grazie a un’accurata opera di alleggerimento, l’esemplare pesa 31,6 kg in meno rispetto alla 911 GT2 RS di partenza. “Potrebbe sembrare un dato poco eclatante, ma è importante ricordare che la 911 GT2 RS con pacchetto Weissach è un modello sportivo già perfettamente ottimizzato in termini di riduzione del peso”, sottolinea Fabig.

Test approfonditi tra Weissach e la Nordschleife

Il progetto è stato sottoposto a un’approfondita validazione digitale, che ha incluso simulazioni di collisione semplificate, test per l’attivazione degli airbag, analisi strutturali sui carichi dell’ampio alettone posteriore e calcoli aerodinamici in fluidodinamica computazionale (CFD). Sono stati realizzati complessivamente tre prototipi, impiegati per ulteriori test in gallerie del vento e gabbie di luce, oltre che su strada. I collaudi condotti presso l’aerodromo di Mendig, i 50 giri percorsi sul Nürburgring Nordschleife e i test di resistenza a Weissach hanno permesso di simulare sull’alettone un carico equivalente a circa 150.000 chilometri di utilizzo. “Sulla Nordschleife si può apprezzare immediatamente l’efficacia del concetto aerodinamico: la Flachbau RS mantiene un’estrema stabilità e precisione anche a velocità molto elevate”, racconta Lars Kern, collaudatore Porsche.

La storia della Porsche 935 “Moby Dick”

Sviluppata sulla base della 911 Turbo Tipo 930, la 935 fece scalpore sui circuiti a partire dal 1976. Il soprannome “Moby Dick” è legato principalmente alla forma allungata della versione 935/78. Tra il 1982 e il 1989 furono venduti 948 esemplari della 911 Turbo in variante Flachbau, che restano ancora oggi tra le varianti più rare della 911.

Manthey, il partner della trasformazione

Manthey è specializzata nei modelli Porsche GT ed è, da 30 anni, una delle scuderie Porsche più importanti al mondo. L’azienda ha sede a Meuspath, vicino al Nürburgring, impiega oltre 350 dipendenti e opera sotto la direzione dei fratelli Martin e Nicolas Raeder.

Domande frequenti su Porsche 911 Flachbau RS

Cos’è la Porsche 911 Flachbau RS?

È una one-off realizzata dal reparto Sonderwunsch di Porsche su base 911 GT2 RS con pacchetto Weissach del 2018, trasformata con carrozzeria Flachbau (Slantnose) in omaggio alla storica 935/78 “Moby Dick”, in collaborazione con Manthey.

Quanto pesa in meno rispetto alla 911 GT2 RS di serie?

La vettura pesa 31,6 kg in meno grazie a un’accurata opera di alleggerimento, nonostante la GT2 RS con pacchetto Weissach fosse già un modello fortemente ottimizzato.

Quanto carico aerodinamico genera il nuovo alettone?

Con l’impostazione “High Downforce” e una velocità massima di 340 km/h, la Flachbau RS genera 554 kg di carico aerodinamico sull’asse posteriore.

Chi ha curato il design del progetto?

Grant Larson, oggi in pensione, già autore della reinterpretazione moderna della 935 presentata da Porsche nel 2018 per il 70° anniversario del marchio.

Dove è stata testata la vettura?

I test sono stati condotti tra l’aerodromo di Mendig, il Nürburgring Nordschleife (50 giri) e il centro di sviluppo Porsche di Weissach, per simulare sull’alettone un carico equivalente a circa 150.000 chilometri di utilizzo.

La Flachbau RS è omologata per la strada?

Sì, nonostante sia un esemplare unico da collezione, la vettura è stata omologata per la circolazione su strada.

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