Previsioni traffico e meteo 12-14 giugno: scattano le gite fuoriporta

È arrivata davvero l’ora dei weekend fuoriporta, nei luoghi di villeggiatura e balneari. L’estate, che ufficialmente inizierà il 21 giugno, anticipa già da questo fine settimana, con bel tempo e temperature elevate. E la chiusura delle scuole ‘libera’ molte famiglie, non dovendo più far saltare lezioni al sabato ai propri figli per lasciare la città appena finita la giornata lavorativa. Così le strade si riempiranno, per un anticipo di vacanza, prima del classico esodo estivo.

Le previsioni del traffico

Dunque, come dicevamo, questo venerdì scatta ufficialmente il periodo delle gite del weekend. Il traffico sarà così intenso in uscita dalle grandi città, nel pomeriggio/sera di oggi, con probabili disagi e code. Le autostrade più trafficate saranno quelle verso le località balneari e i laghi: dall’A4 verso il Lago di Garda e le località balneari venete all’A8/A9 per i laghi lombardi, passando per le autostrade verso la Liguria, l’A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo.

Oltre, ovviamente, alle strade statali locali, nei pressi delle località turistiche. È anche il periodo dei grandi concerti e, di conseguenza, non mancheranno code nelle città coinvolte: da Firenze a Roma, da Milano a Torino, passando per Olbia. Il traffico sarà poi congestionato, in senso inverso, a partire dal primo pomeriggio di domenica, per tornare verso casa e le città. È previsto il classico blocco dei mezzi pesanti in autostrada di domenica, esteso dalle 7 alle 22.

Il punto sui carburanti

Arrivano buone notizie dal fronte carburanti, in vista di questo fine settimana, con la discesa dei prezzi ai nostri distributori. Secondo quanto rilevato dal Mimit, tramite l’Osservatorio prezzi, il costo medio stradale odierno al self service della benzina è di 1,899 euro al litro, scendendo così sotto la soglia dell’1,9 €/l dopo un po’ di tempo, con un calo di 5 millesimi rispetto al prezzo di ieri. Stessa discesa anche per il diesel, che oggi viene quotato 2,007 euro al litro.

Più elevati, ma sono in calo anche i costi nei distributori in autostrada. La benzina è oggi quotata 1,994 euro al litro (-4 millesimi) ed il gasolio 2,087 euro/litro (-4). Un dato che fa ben sperare, anche grazie alle notizie in arrivo dal Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la fine della guerra in Iran, con un accordo che potrebbe venir firmato già nel corso del weekend. Anche se, finché non c’è la sigla, le certezze sono sempre relative.

Se davvero questo accordo è stato trovato e sarà ratificato, dovrebbe portare notizie molto positive sul fronte dei carburanti. La riapertura dello stretto di Hormuz è sempre stato uno degli aspetti chiave per riuscire a raggiungere un punto d’incontro tra Stati Uniti ed Iran e, di conseguenza, le navi dovrebbero poter tornare a circolare liberalmente. Con l’obiettivo di riportare i volumi di traffico marittimo ai livelli pre-bellici, entro i prossimi 30 giorni. Prima dell’inizio della guerra, da quello stretto circolava il 20% del petrolio mondiale.

Le previsioni meteo

Il meteo favorirà gli spostamenti, visto che è in arrivo l’anticiclone africano, che porterà cielo sereno o poco nuvoloso e temperature più elevate. Il fine settimana avrà bel tempo su tutta l’Italia, con l’eccezione di qualche residuo temporale su Alpi, Calabria e Sicilia nella giornata odierna. Anche se è previsto un po’ di vento forte, con raffiche fino a 60 km/h nelle regioni meridionali, che però si attenuerà nel corso del weekend, per tornare nei ‘ranghi’ già da sabato.

Le temperature sono in aumento. Dopo i temporali dei giorni scorsi, che hanno portato un clima più mite, soprattutto nelle ore serali e mattutine, tornerà a fare caldo. Già da domani la colonnina tornerà a superare i 30 gradi nella maggior parte delle città italiane, soprattutto nelle regioni settentrionali, con le minime che toccheranno quota 20°. Sarà, dunque, un fine settimana con un tipico clima estivo, in cui molti cercheranno refrigerio al mare o nelle piscine.

Il trend continuerà la prossima settimana. Anzi, si rafforzerà. Se lunedì e martedì il clima sarà piuttosto simile a quello del weekend, a partire da mercoledì è prevista un’intensificazione dell’anticiclone africano, che porterà le temperature massime anche oltre i 35/36 gradi, con un aumento dell’afa, in particolare all’interno delle città. Non sono previste perturbazioni, se non qualche isolato temporale sui rilievi alpini, in particolare nel Nord-Est.

(foto di Pexels da Pixabay)

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