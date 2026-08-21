Previsioni traffico e meteo 21-23 agosto: l’ora del controesodo

Le ferie estive stanno per finire per la maggior parte degli italiani ed è l’ora del rientro a casa, per riprendere le attività lavorative. Questo weekend (assieme al prossimo) sarà quello clou del controesodo, con code e grande traffico sulla nostra rete di strade e autostrade, con un meteo meno bollente e più mite, seppur con forti piogge oggi nelle regioni settentrionali. E con la stangata dei costi dei carburanti, che stanno continuando a salire senza sosta.

Le previsioni del traffico

Superata la metà del mese di agosto, come dicevamo, è tempo di rientrare a casa. Traffico intenso per l’intero fine settimana in Italia, per la prima ondata di ritorni verso le grandi città. Già a partire dalla giornata odierna è previsto bollino giallo su strade e autostrade, ma il clou si concentrerà nelle giornate di sabato e domenica, quando è previsto bollino rosso, con un possibile calo del traffico solamente nelle ore serali e notturne. Attenzione anche alla mattinata di lunedì.

La maggior parte degli automobilisti sarà in strada in direzione Nord, appunto verso le grandi città, ma è previsto qualche possibile disagio anche in senso inverso nella mattinata di sabato, per chi deciderà di godersi ancora un po’ del clima estivo e andare a trascorrere un weekend balneare o sul lago. Per cercare di favorire un traffico un po’ più scorrevole, c’è il consueto blocco dei mezzi pesanti: è previsto sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Le tratte più trafficate sono quelle tipiche del periodo estivo: su tutte l’A1 Milano-Napoli, con lo snodo di Bologna in primo piano, l’A14 Adriatica, l’A2 del Mediterraneo, senza dimenticare l’A4, con i rientri da Croazia, Veneto e Lago di Garda, e le autostrade dalla Liguria. Lo stesso vale anche per il senso inverso, con attenzione anche alle strade statali nei pressi dei luoghi di villeggiatura, per chi si è spostato solamente per trascorrere il weekend fuori città.

La situazione dei carburanti

A turbare il controesodo, c’è il continuo rincaro dei carburanti. Ieri abbiamo scritto della benzina che ha superato quota 2 euro al litro su rete stradale, per la prima volta dal 2023, ma purtroppo la crescita dei prezzi non si ferma. Anche oggi c’è stato un aumento: la verde al self su rete stradale è quotata 2,005 euro al litro (+3 millesimi rispetto a ieri), mentre il diesel è a 2,122 euro/litro (+6). Stessa situazione, ma con prezzi più alti, in autostrada: 2,080 euro al litro la verde e 2,194 euro/litro per il gasolio, rispettivamente con un aumento di 3 e 8 millesimi, rispetto a ieri.

Mentre la situazione in Medio Oriente è sempre molto tesa e lo Stretto di Hormuz un terreno di ‘battaglia’, con transiti molto limitati da parte delle imbarcazioni, in Italia si inizia a pensare a cosa accadrà dal 25 agosto, data in cui terminerà lo sconto delle accise sul diesel. Attualmente il Governo sta vivendo la classica pausa estiva, ma sarà un tema chiave alla ripresa dei lavori: servirà reperire le risorse per prolungare (o possibilmente aumentare) lo sconto, evitando che il diesel arrivi a 2,3 euro al litro da settimana prossima.

Le previsioni meteo

L’estate infuocata e afosa, con temperature elevatissime, sta finendo. O quantomeno, nei prossimi giorni ci sarà una tregua. I forti temporali che hanno colpito il Nord ed il Centro Italia da ieri hanno abbassato notevolmente le temperature e anche oggi il meteo sarà instabile. Piogge e temporali nelle regioni settentrionali e centrali, con un miglioramento a partire dal pomeriggio, per poi vivere un weekend principalmente con il sole a farla da padrone ed alcune nuvole, soprattutto al Nord. Resterà solamente qualche isolata e veloce precipitazione, soprattutto sui rilievi alpini.

Come dicevamo, le temperature sono in forte calo. Le massime faticheranno a raggiungere quota 30 gradi, con l’esclusione delle regioni meridionali e le isole maggiori, dove comunque non si andrà oltre i 32/33 gradi. Le minime andranno anche sotto quota 20 gradi al Nord, mentre si attesteranno attorno ai 23/24 gradi nel resto d’Italia. In generale, dunque, un clima decisamente più mite e piacevole, per questa parte finale del mese di agosto. La prossima settimana tornerà l’alta pressione africana ed un po’ più di caldo, ma senza più toccare i picchi di oltre 35 gradi vissuti nelle scorse settimane.

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