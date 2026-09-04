Previsioni traffico e meteo 4-6 settembre: un weekend ancora estivo

Un weekend ancora tipicamente estivo, anche se la maggior parte degli italiani ha ormai ripreso le proprie attività lavorative ed è tornata in città. Ma le temperature torneranno ad essere particolarmente elevate nel fine settimana, pur non raggiungendo i picchi dei mesi di luglio e agosto. Mentre le strade saranno un po’ meno trafficate ed è in arrivo l’ennesima proroga del taglio delle accise sul diesel, con i prezzi dei carburanti sempre più alti.

Le previsioni del traffico

Il controesodo estivo è terminato alla fine di agosto e, dunque, ci attende un weekend un po’ più tranquillo su strade ed autostrade italiane, anche se non mancherà qualche ultima gita fuoriporta, approfittando del bel tempo e delle scuole ancora chiuse. Ma la situazione sarà molto più simile a quanto avveniva all’inizio dell’estate, con un traffico più concentrato: possibili code e disagi in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso nella giornata di domenica per i rientri. Con un bollino rosso, l’ultimo dell’estate, segnalato nel pomeriggio del 6 settembre verso Nord.

Le strade e autostrade più trafficate saranno quelle verso le località balneari e i laghi: dall’A4 verso il Lago di Garda e le località balneari venete all’A8/A9 per i laghi lombardi, passando per le autostrade verso la Liguria, l’A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo. Con la consueta attenzione allo snodo dell’A1 a Bologna. Oltre, ovviamente, alle strade statali locali, nei pressi delle località turistiche e balneari. Finito l’esodo, il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è stato ridotto al classico stop solamente nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 22.

Il punto su carburanti e accise

Non cambia, purtroppo, la situazione dei carburanti in Italia. Anche oggi c’è stato un aumento importante dei prezzi, avvicinando sempre più i primati storici. Il classico rilevamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha segnalato un aumento di 7 millesimi per la benzina e di 10 millesimi per il diesel, rispetto ai prezzi di ieri. Di conseguenza, rispettivamente, la quotazione odierna della verde è di 2,046 euro al litro, mentre il gasolio a 2,157 €/l.

Si tratta della situazione sulla rete stradale, mentre in autostrada i costi sono ancora più elevati: 2,134 e 2,233 euro al litro, rispettivamente per benzina e diesel, con aumenti superiori ai 10 millesimi rispetto a ieri. Mentre le notizie che arrivano dal Medio Oriente non sono buone, con nuovi attacchi tra Stati Uniti ed Iran, ed un prezzo del petrolio ancora in salita, sempre oltre i 90 dollari al barile. Il rischio di ulteriori rialzi è molto concreto.

Domani, intanto, scade la proroga dello sconto sulle accise del diesel, ma il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato una nuova scadenza della misura: “Sarà prorogato al 10 settembre – ha detto a Rete4 – viene rinnovato grazie ai maggiori incassi per le accise”. Praticamente, come si pensava, è stato attuato il meccanismo delle accise mobili, grazie all’extragettito IVA di agosto. Però questa ulteriore proroga potrebbe essere l’ultima, almeno in questa versione.

“Gli uffici, intanto, stanno lavorando per capire come fare qualcosa a più lungo termine – ha proseguito il leader della Lega – Sarà importante che questi sconti riguardino anche i lavoratori autonomi, le partite Iva, gli artigiani, gli agenti in commercio perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B rispetto ai lavoratori dipendenti”. L’idea, infatti, è il varo di misure selettive per i redditi bassi e le categorie più colpite, come il settore dell’autotrasporto.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, a livello meteo, sarà un fine settimana tipicamente estivo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia e non sono previste piogge, almeno nel corso del weekend, a causa dell’anticiclone subtropicale. Però la situazione non pare destinata a durare molto, visto che già lunedì e martedì ci sarà qualche prima pioggia, per poi vivere un brusco calo dell’alta pressione a partire da mercoledì, quando arriveranno i temporali, partendo dal Nord.

Le temperature saranno molto elevate e ampiamente superiori alla media, in questi giorni. Già oggi le massime sono in aumento e andranno ben oltre i 30 gradi, per raggiungere il picco tra sabato e domenica, con punte di 35-36 gradi, in particolari nelle regioni settentrionali. Anche le minime saranno un po’ più alte e faticheranno a scendere sotto i 20 gradi. Seguendo lo sviluppo del meteo, il grande caldo dovrebbe terminare da mercoledì. Forse in maniera definitiva.

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