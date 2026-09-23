Renault Group al Salone di Parigi 2026: 50 veicoli e 6 novità

Renault Group si presenta al Salone dell’Auto di Parigi 2026 con un’offensiva prodotto senza precedenti: 50 veicoli e concept-car in mostra, di cui 6 novità svelate per la prima volta al pubblico, tra cui 4 concept-car. Un appuntamento che coinvolge tutte e tre le Marche del Gruppo, Renault, Dacia e Alpine, oltre a Renault Pro+.

Quattro stand su 5.000 m² per Renault, Dacia, Alpine e Renault Pro+

Dal 12 al 18 ottobre 2026, Renault, Dacia, Alpine e Renault Pro+ (la Marca dedicata agli operatori professionali) esporranno tutte le proprie novità e gamme su quattro stand situati nel padiglione 6, per una superficie complessiva di 5.000 m². Renault Group sarà presente anche con un quinto stand, nel padiglione 7.1, dedicato ai 15 anni di partnership con i vigili del fuoco al servizio della sicurezza stradale e della formazione delle squadre di intervento.

Design, elettrificazione e tecnologie intelligenti

Con le sei novità in debutto, il Gruppo lancia una nuova offensiva di prodotto basata su design accattivante, elettrificazione di tutte le gamme e nuove tecnologie intelligenti, con l’obiettivo di offrire veicoli allo stesso tempo desiderabili ed economicamente accessibili. Questa strategia è resa possibile dall’accelerazione dei tempi di sviluppo dei nuovi modelli, portati a soli 2 anni, per renderli disponibili più rapidamente ai clienti.

Le conferenze stampa del 12 ottobre

La giornata inaugurale del 12 ottobre sarà scandita dalle conferenze stampa delle tre Marche. Alle 8.30 tocca a Renault, con gli interventi di François Provost (CEO di Renault Group), Fabrice Cambolive (CEO della Marca Renault) e Alexandre Malval (VP design Renault). Alle 9.00 sarà la volta di Dacia, con Katrin Adt (CEO Dacia) e David Durand (VP design Dacia), mentre alle 9.20 Alpine chiuderà il trittico con Philippe Krief (CEO Alpine) e Antony Vilain (VP design Alpine). Alle 17.20 è invece previsto un punto stampa sulla partnership tra Renault Group e i vigili del fuoco per il progetto Vision 4Rescue, alla presenza di Jean Todt, inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale.

Renault Group protagonista anche fuori dagli stand

Il 13 ottobre, alle ore 11.45, François Provost interverrà con un keynote al PFA Summit, organizzato da Dôme de Paris al Palais des Sports, Porte de Versailles. Renault Group parteciperà inoltre alle esposizioni permanenti del padiglione 5.1, con la Renault 4 E-Tech Electric presente su “La Fabrique de l’Innovation” organizzata dalla Plateforme Automobile (PFA), e con la Renault 5 E-Tech Electric, insieme a un prototipo demo di batteria R5, sullo stand “Electric Box” curato dall’Avere-France.

Domande frequenti su Renault Group al Salone di Parigi 2026

Quando si svolge il Salone dell’Auto di Parigi 2026?

Il salone si tiene dal 12 al 18 ottobre 2026.

Quanti veicoli porta Renault Group al salone?

Renault Group esporrà 50 veicoli e concept-car, di cui 6 novità in anteprima assoluta, comprese 4 concept-car.

Quali Marche sono presenti allo stand Renault Group?

Sono presenti Renault, Dacia, Alpine e Renault Pro+, su quattro stand nel padiglione 6 per un totale di 5.000 m².

Cos’è il progetto Vision 4Rescue?

È la partnership, giunta al 15° anno, tra Renault Group e i vigili del fuoco per la sicurezza stradale e la formazione delle squadre di soccorso, presentata su uno stand dedicato nel padiglione 7.1.

Quali dirigenti Renault Group interverranno alle conferenze stampa?

Il 12 ottobre interverranno François Provost e Fabrice Cambolive per Renault, Katrin Adt per Dacia e Philippe Krief per Alpine, insieme ai rispettivi responsabili design.

Vota: post