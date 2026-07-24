Rezvani Dune, arriva la supercar da deserto con 800 CV e soli 7 esemplari

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Rezvani Motors, costruttore californiano che ama ridisegnare veicoli con kit che sembrano essere usciti direttamente dalla scatola dei giocattoli di un bambino, ha svelato la Dune, un nuovo veicolo che si propone come supercar pronta a tutto, una sorta di auto “da guerra” che è capace di affrontare l’off-road più estremo, a partire dalle dune di sabbia del deserto da cui prende il nome.

Tratti da Lamborghini Huracan modificata

La Revzani Dune sembra ispirarsi alla Lamborghini Huracan, con gli esterni che sono completamente ridisegnati, rivisti e modificati. Rispetto alla Huracan e alla sua variante fuoristrada Sterrato, questo veicolo di Rezvani è decisamente più estremo, facendo intuire di potersi spingere ben oltre i limiti che la supercar di Sant’Agata Bolognese, anche in versione Sterrato, abbia mai potuto immaginare.

Solo 7 unità, motore V10 da 800 CV e trazione integrale

Il nuovo modello della Casa californiana, che sarà prodotto in serie ultra-limitata di soli sette esemplari in tutto il mondo, è equipaggiato da un motore V10 sovralimentato di 5.2 litri che sviluppa fino a 800 CV di potenza. Il propulsore, che beneficia di sistema di sovralimentazione sviluppato in collaborazione con VF Engineering, è abbinato al sistema di trazione integrale che rende il veicolo in grado di muoversi con disinvoltura tanto sull’asfalto quanto tra i cumuli di sabbia.

A livello tecnico, la Rezvani Dune è stata dotata di sospensioni specifiche che, anche grazie ai pneumatici off-road di grandi dimensioni, aumentano di circa 15 cm l’assetto da terra rispetto alla Huracan standard. Per gestire tutte le modifiche tecniche, altezza da terra maggiorata, ruote più grandi e maggiore potenza, Rezvani è intervenuta anche sul telaio.

Look su misura, interni in stile Huracan

A livello estetico, gli esterni hanno previsto una modifica di ogni elementi con una carrozzeria in fibra di carbonio realizzata su misura per dar vita alla Dune. Il veicolo da deserto di Rezvani si fa notare per gli enormi parafanghi, il frontale ridisegnato, l’altezza da terra notevolmente più ampia e quei grandi pneumatici off-road che la rendono un’auto capace di affrontare ogni tipo di superficie.

Mentre l’aspetto esterno e le proporzioni risultano armoniose ed equilibrate, l’abitacolo della Rezvani Dune suggerisce più di altro ogni elemento che quasi certamente la base della vettura è una Lamborghini. Gli interni infatti sembrano identici a quelli della Huracan, a parte la sostituzione del logo del Toro con i badge Rezvani.

Già prenotabile

La Rezvani Dune è disponibile per le prenotazioni, versando un deposito rimborsabile di 1.500 dollari. Il prezzo della vettura non è stata annunciato, ma considerando i precedenti modelli in serie limitata della Casa californiana è facile prevedere che possa raggiungere una cifra a sei zeri.

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