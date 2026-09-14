Toyota Gazoo Racing campione del mondo, sesto titolo di fila

Il TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team ha conquistato il suo sesto titolo mondiale costruttori consecutivo nel FIA World Rally Championship, aggiudicandosi la vittoria al Rally del Cile grazie al successo di Oliver Solberg ed Elliott Edmondson al volante della GR Yaris Rally1. Il risultato, ottenuto il 14 settembre 2026, consacra Toyota come una delle squadre più vincenti della storia del rallismo mondiale.

Il sesto titolo consecutivo eguaglia il record della Lancia

Con il successo in Cile, Toyota Gazoo Racing raggiunge quota sei campionati costruttori consecutivi, eguagliando la striscia realizzata dalla Lancia tra il 1987 e il 1992. Il team giapponese sale così a un totale di 10 titoli costruttori nella storia del WRC, lo stesso numero conquistato dal marchio italiano. Si tratta di un traguardo che conferma la solidità del progetto tecnico e sportivo costruito da Toyota Gazoo Racing negli ultimi anni, capace di dominare la scena rallystica mondiale con continuità.

Una stagione da record per la GR Yaris Rally1

Quella in Cile è la undicesima vittoria su 12 rally disputati in questa stagione per la GR Yaris Rally1, un bilancio che testimonia la competitività della vettura sviluppata dal reparto corse Toyota. Il team ha inoltre centrato per otto volte una doppietta nella stagione, piazzando due proprie vetture ai primi due posti. Per Oliver Solberg ed Elliott Edmondson si tratta della seconda vittoria stagionale, dopo il successo ottenuto in apertura di campionato al Rallye Monte-Carlo: un dato che sottolinea come tutti e cinque gli equipaggi schierati da Toyota Gazoo Racing abbiano vinto più di una gara nel corso del 2026.

La vittoria di Solberg al Rally del Cile

Il giovane pilota svedese si è messo in luce fin dalle prime tappe di venerdì mattina, disputate in condizioni di bagnato e fango, costruendo un vantaggio iniziale sul compagno di squadra Elfyn Evans e ampliandolo progressivamente grazie a una guida attenta nelle tappe più asciutte. Solberg ha chiuso il rally con 16,6 secondi di vantaggio, firmando anche il miglior tempo nella Power Stage conclusiva.

Il leader del campionato piloti Elfyn Evans, in coppia con Scott Martin, ha saputo approfittare del maltempo nella prima parte della gara per recuperare terreno rispetto ai rally precedenti, chiudendo al secondo posto e ottenendo lo stesso piazzamento anche nella Power Stage, a mezzo secondo da Solberg e con appena 0,1 secondi di vantaggio sul più diretto rivale per il titolo, Sami Pajari. Il pilota finlandese, in coppia con Marko Salminen, ha visto interrompersi la propria striscia di tre vittorie consecutive ma ha comunque conquistato un solido quarto posto.

Classifica piloti ancora apertissima a due gare dal termine

Nonostante il titolo costruttori sia già stato assicurato, la lotta per il titolo piloti resta accesissima: Elfyn Evans guida la classifica generale con 17 punti di vantaggio su Sami Pajari e 21 punti su Oliver Solberg, con due gare ancora in programma nella seconda parte di stagione. Tutti e cinque i piloti Toyota Gazoo Racing mantengono, almeno matematicamente, la possibilità di laurearsi campioni del mondo.

Le parole di Akio Toyoda

Il presidente di Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Akio Toyoda, ha commentato con soddisfazione il traguardo raggiunto: “Oliver, Elliott, congratulazioni per la vostra vittoria! […] grazie a questa vittoria, il campionato costruttori è ora stato assicurato per il TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team! Congratulazioni a Jari-Matti, Juha e a ogni membro del team.” Toyoda ha inoltre ringraziato tifosi e partner del team, sottolineando come la lotta per il titolo piloti resti “incredibilmente intensa” con tutti e cinque i piloti della squadra ancora in corsa per il titolo iridato.

Domande frequenti su Toyota Gazoo Racing e il titolo mondiale WRC 2026

Quanti titoli costruttori ha vinto Toyota Gazoo Racing nel WRC?

Con il successo al Rally del Cile del 14 settembre 2026, Toyota Gazoo Racing ha raggiunto quota 10 titoli costruttori nel FIA World Rally Championship, eguagliando il record della Lancia, che vinse 10 titoli tra cui sei consecutivi dal 1987 al 1992.

Chi ha vinto il Rally del Cile 2026?

Il Rally del Cile 2026 è stato vinto da Oliver Solberg e dal copilota Elliott Edmondson al volante della Toyota GR Yaris Rally1, con 16,6 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Elfyn Evans.

Chi guida la classifica piloti del Mondiale Rally 2026?

A due gare dal termine della stagione, la classifica piloti è guidata da Elfyn Evans, con 17 punti di vantaggio su Sami Pajari e 21 su Oliver Solberg.

Quante vittorie ha ottenuto la Toyota GR Yaris Rally1 nella stagione 2026?

La GR Yaris Rally1 ha vinto 11 dei 12 rally disputati fino a questo momento nella stagione 2026, ottenendo anche otto doppiette con due vetture Toyota ai primi due posti.

Quale squadra deteneva il record di titoli costruttori consecutivi nel WRC prima di Toyota?

Il record apparteneva alla Lancia, che vinse sei titoli costruttori consecutivi tra il 1987 e il 1992. Toyota Gazoo Racing ha eguagliato questo primato con la vittoria al Rally del Cile 2026.

Chi ha commentato il titolo per Toyota Gazoo Racing?

Il presidente del team, Akio Toyoda, ha celebrato il traguardo ringraziando piloti, staff, tifosi e partner, ricordando che la lotta per il titolo piloti resta aperta a tutti e cinque gli equipaggi Toyota nelle ultime due gare stagionali.

Vota: post