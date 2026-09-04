Toyota Yaris Cross 2026: nuovo look e prezzi da 24.950€

Toyota presenta in Italia la nuova Toyota Yaris Cross 2026, il SUV compatto ibrido aggiornato con un frontale ridisegnato, nuovi colori e una gamma rinnovata negli allestimenti Yaris Cross, Icon, Premium e GR Sport. La Toyota Yaris Cross, B-SUV più venduto in Europa con 200.000 unità nel 2025 e prodotta nello stabilimento Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), arriva nelle concessionarie italiane da settembre 2026 con un listino a partire da 29.600€, che scende a 24.950€ in caso di permuta o rottamazione, qualunque sia l’usato e senza vincoli.

Il restyling della Toyota Yaris Cross 2026: nuovo frontale e cerchi in lega

La Toyota Yaris Cross 2026 introduce un frontale completamente ridisegnato, con una griglia a nido d’ape rifinita nel colore della carrozzeria e una sezione inferiore nera che si combina con i passaruota svasati per accentuare la presenza da SUV robusto. I fari a LED sono stati ridisegnati e includono di serie le luci diurne integrate. Le versioni superiori adottano nuovi cerchi in lega da 17 pollici su Icon e da 18 pollici su Premium. La gamma colori si arricchisce del nuovo Precious Bronze, disponibile solo in configurazione bi-tone con tetto e montanti neri a contrasto, insieme alle tinte Celestite Grey e Storm Grey.

Gli interni della Toyota Yaris Cross 2026: dettagli platino e materiale SakuraTouch

All’interno dell’abitacolo, la Toyota Yaris Cross 2026 introduce una finitura delle porte color platino abbinata a una striscia dello stesso colore sul cruscotto. La versione Icon riceve sedili dalla forma sportiva con maggiore supporto laterale e cuciture tricolore a contrasto, mentre la versione Premium adotta una rifinitura in similpelle realizzata con il materiale SakuraTouch®, composto da oltre il 40% di PVC di origine vegetale, scarti di sughero dell’industria vinicola e PET riciclato, che riduce le emissioni di CO2 in produzione del 95% rispetto alla vera pelle. Su Icon e versioni superiori debuttano l’illuminazione ambientale e un nuovo caricabatterie wireless, mentre su tutta la gamma sono ora di serie gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.

Toyota Yaris Cross GR Sport: l’anima sportiva della gamma

Ispirata ai successi del Toyota Gazoo Racing nel Campionato del Mondo Rally, la Toyota Yaris Cross GR Sport sfoggia un paraurti anteriore esclusivo con elementi laterali dedicati e cerchi in lega lavorati da 18 pollici. All’interno, i sedili sportivi con tappezzeria grigia e cuciture rosse portano il logo GR sui poggiatesta e sul volante, con inserti in argento specifici su portiere e cruscotto. La Toyota Yaris Cross GR Sport è disponibile solo in versione a trazione anteriore con motorizzazione Full Hybrid 130 e include di serie illuminazione ambientale, caricatore wireless, Blind Spot Monitor e portellone elettrico Power Back Door con Kick Sensor.

Motore Full Hybrid 130 della Toyota Yaris Cross 2026: potenza, consumi ed emissioni

La Toyota Yaris Cross 2026 è disponibile esclusivamente con il sistema ibrido Full Hybrid 130, introdotto nella gamma nel 2024, capace di erogare una potenza di sistema di 130 CV (96 kW) e una coppia di 185 Nm, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi. I consumi dichiarati vanno da 4,4 a 5,1 l/100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 100 e 116 g/km. La trazione può essere anteriore (FWD) oppure integrale intelligente AWD-i, quest’ultima disponibile sugli allestimenti Icon e Premium. L’equipaggiamento di sicurezza comprende il sistema Toyota T-Mate con le funzionalità Toyota Safety Sense, mentre l’infotainment Toyota Smart Connect offre navigazione cloud di serie, riconoscimento vocale intelligente, Apple CarPlay e Android Auto.

Allestimenti e listino prezzi della Toyota Yaris Cross 2026 in Italia

La gamma italiana della Toyota Yaris Cross 2026 si articola negli allestimenti Yaris Cross, Icon, Premium e GR Sport, tutti disponibili solo con il sistema ibrido da 130 CV. L’allestimento base Yaris Cross riceve di serie specchietti retrovisori richiudibili elettricamente e fari a LED. L’Icon, cuore della gamma, si arricchisce di cerchi in lega da 17 pollici, sensori di parcheggio intelligenti anticollisione ICS, luci ambient e caricatore wireless; sulla versione Icon FWD sono disponibili anche cerchi da 16 pollici in combinazione con il Comfort Pack, per raggiungere emissioni di 100 g/km di CO2 e agevolare l’accesso a zone a traffico limitato come l’Area C di Milano. Gli allestimenti Premium e GR Sport ricevono di serie il Power Back Door con Kick Sensor e il Blind Spot Monitor. Il listino della Toyota Yaris Cross 2026 parte da 29.600€, che si riduce a 24.950€ con permuta o rottamazione.

Finanziamenti Toyota Easy Next e noleggio KINTO per la Toyota Yaris Cross 2026

Le società finanziarie del gruppo Toyota, TFS e KINTO, propongono per la Toyota Yaris Cross 2026 soluzioni di finanziamento Toyota Easy Next a partire da 139€ al mese per 48 mesi con TAN al 5,99%, offerta valida solo per il mese di settembre 2026 e attivabile sul sito toyota.it. Per aziende e professionisti è disponibile anche un canone di noleggio a partire da 239€+IVA al mese per 36 mesi.

Domande frequenti sulla Toyota Yaris Cross 2026

Quando arriva la nuova Toyota Yaris Cross 2026 in concessionaria in Italia?

La Toyota Yaris Cross 2026 restyling è disponibile presso le concessionarie italiane a partire da settembre 2026, con gamma limitata alla motorizzazione Full Hybrid da 130 CV.

Quanto costa la nuova Toyota Yaris Cross 2026?

Il prezzo di listino della Toyota Yaris Cross 2026 parte da 29.600€, che diventano 24.950€ in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato, senza vincoli di modello o anzianità.

Che motore monta la Toyota Yaris Cross 2026?

La Toyota Yaris Cross 2026 utilizza il sistema Full Hybrid 130 da 130 CV (96 kW) e 185 Nm di coppia, con consumi tra 4,4 e 5,1 l/100 km ed emissioni di CO2 comprese tra 100 e 116 g/km.

Cosa cambia nella versione Toyota Yaris Cross GR Sport?

La Toyota Yaris Cross GR Sport adotta un paraurti anteriore esclusivo, cerchi in lega da 18 pollici, sedili sportivi con cuciture rosse e sospensioni ricalibrate per una guida più dinamica, mantenendo la motorizzazione Full Hybrid 130 in sola trazione anteriore.

È disponibile la trazione integrale sulla Toyota Yaris Cross 2026?

Sì, la trazione integrale intelligente AWD-i è disponibile sugli allestimenti Icon e Premium della Toyota Yaris Cross 2026, in alternativa alla trazione anteriore FWD.

Cosa significa il materiale SakuraTouch® usato negli interni?

Il SakuraTouch® è un materiale simil pelle disponibile sull’allestimento Premium della Toyota Yaris Cross 2026, realizzato con oltre il 40% di PVC di origine vegetale, scarti di sughero e PET riciclato, che riduce le emissioni di CO2 in produzione del 95% rispetto alla vera pelle.

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