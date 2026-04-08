Tregua Usa-Iran: petrolio in forte calo, il gas perde oltre il 19%

Le tensioni geopolitiche si allentano e i mercati energetici reagiscono con forza. Petrolio e gas hanno aperto la giornata in netto calo dopo l’intesa per una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, un accordo che ha immediatamente raffreddato i timori legati alla sicurezza delle forniture e, in particolare, alla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz.

Il petrolio crolla con il cessate il fuoco

A guidare il movimento è stato soprattutto il petrolio americano. Il Wti è arrivato a cedere fino al 18%, scivolando ben al di sotto della soglia psicologica dei 100 dollari al barile e toccando i 93,03 dollari. Un ribasso molto marcato, che riflette il rapido cambio di sentiment degli operatori: nelle ultime settimane, infatti, i prezzi avevano incorporato un premio di rischio elevato, alimentato dalla possibilità di un’escalation nell’area mediorientale e da eventuali ripercussioni sui principali snodi delle esportazioni energetiche.

Il nuovo scenario, almeno per il momento, ha invertito la rotta. L’accordo annunciato tra Washington e Teheran viene letto dagli investitori come un primo segnale di distensione, anche se resta vincolato a un passaggio decisivo: la riapertura dello Stretto di Hormuz. Proprio questo corridoio marittimo rappresenta uno dei punti più sensibili del commercio globale di greggio e gas, e ogni segnale di normalizzazione ha un impatto diretto sulle quotazioni internazionali.

Anche il gas naturale ha registrato una correzione pesante fin dalle prime battute delle contrattazioni. Ad Amsterdam, mercato europeo di riferimento, i contratti Ttf hanno perso oltre il 19%, scendendo a 43 euro al megawattora. Un calo che evidenzia quanto i mercati restino estremamente esposti alle dinamiche internazionali e quanto basti una svolta diplomatica, o anche solo la prospettiva di una tregua, per modificare in modo repentino le aspettative sui flussi di approvvigionamento.

Il ribasso simultaneo di petrolio e gas segnala dunque una riduzione immediata della pressione speculativa accumulata durante la fase di maggiore incertezza. Gli investitori sembrano ora scommettere su una temporanea stabilizzazione del quadro geopolitico, anche se la prudenza resta elevata. La tregua, infatti, ha un orizzonte limitato e rimane subordinata a condizioni precise, a partire proprio dalla piena operatività dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per l’equilibrio energetico mondiale.

Per i mercati, il messaggio è chiaro: quando il rischio geopolitico si riduce, anche solo parzialmente, le quotazioni dell’energia possono correggere in modo brusco. Resta però da capire se questa fase di discesa rappresenti soltanto una reazione immediata all’annuncio della tregua oppure l’inizio di un riequilibrio più strutturale dei prezzi. Molto dipenderà dai prossimi sviluppi diplomatici e dalla tenuta effettiva del cessate il fuoco.

Nel frattempo, il tonfo registrato da Wti e Ttf offre una fotografia eloquente della sensibilità dei mercati energetici globali: basta un segnale di distensione in una delle aree più delicate del mondo per spostare, in poche ore, miliardi di dollari e riscrivere le attese su petrolio e gas.

Rate this post