Zeekr prepara l’assalto all’Europa: le elettriche 001 e X debutteranno nel Vecchio Continente entro fine anno

Al Salone di Shanghai Zeekr, il nuovo brand cinese di auto elettriche premium di proprietà di Geely, ha annunciato ufficialmente il suo imminente ingresso nel mercato europeo.

L’incursione di Zeekr in Europa inizierà dalla Svezia e dai Paesi Bassi, dove i modelli 001 e X faranno il loro debutto nel corso del quarto trimestre 2023. Preparando il lancio dei suoi primi due modelli nel Vecchio Continente, Zeekr afferma che proporrà ai clienti europei auto che offriranno un “ottimale equilibrio tra design, tecnologia, dinamica di guida, prestazioni e sicurezza, oltre ad autonomia estesa e ricarica rapida”.

Prime informazioni sulle Zeekr 001 e X

In attesa di maggiori dettagli che arriveranno in prossimità del lancio, Zeekr ha anticipato che la 001 per l’Europa disporrà di trazione posteriore offrendo circa 600 chilometri d’autonomia. Ci sarà anche una variante a trazione integrale, con circa 540 CV di potenza, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere i 200 km/h di velocità massima.

Oltre alla 001, entro fine anno verrà lanciato in Europa anche il crossover Zeekr X, la cui variante base a trazione posteriore garantirà circa 440 km d’autonomia. Anche in questo caso è prevista una versione a trazione integrale, con 476 CV, che copre lo 0-100 km/h in 3,7 secondi e arriva ad una velocità di punta di 190 km/h.

Fotinos (ex Lexus) sarà il CEO di Zeekr Europe

Dopo Svezia e Paesi Bassi, la strategia di Zeekr si allargherà ad altri Paesi europei, tra i quali non dovrebbe mancare l’Italia, e coinvolgerà anche altri modelli oltre a 001 e X. Il brand cinese ha anche annunciato che la sua sede europea sarà collocata ad Amsterdam e sarà guida da Spiros Fotinos, ex dirigente Lexus, che verrà nominato CEO di Zeekr Europe.

Fotinos ha dichiarato: “I clienti europei sono sempre più pronti a passare ai veicoli elettrici e seno più aperti che mai ai nuovi marchi tecnologici, in particolare quelli focalizzati esclusivamente sulle auto elettriche. Con le risorse, le conoscenze e l’esperienza che abbiamo alle spalle, Zeekr ha tutte le carte in regola per offrire veicoli elettrici di livello mondiale, servizi innovativi e una piacevole esperienza che faciliterà il passaggio all’elettrico, permettendoci di contribuire a un’economia futura più sostenibile”.

