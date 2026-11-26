Suzuki Italia festeggia il suo 50Â° anniversario, celebrato all’inizio di ottobre, con un nuovo progetto editoriale: una web series inedita che ripercorre mezzo secolo di presenza del Marchio nel mercato italiano. Il racconto, costruito attraverso testimonianze dirette, immagini e ricordi di chi ha vissuto questi anni in prima persona, accompagna il pubblico in un viaggio tra passato, presente e futuro, ripercorrendo i momenti salienti della crescita di Suzuki in Italia e i modelli che ne hanno segnato l’evoluzione nei settori Auto, Moto e Marine.

Indice

La storia di Suzuki Italia diventa cosÃ¬ una web series. Cinquant’anni di storia, innovazione e passione vengono raccontati attraverso i ricordi di chi li ha vissuti e i modelli che ne hanno scandito le tappe piÃ¹ importanti, in un progetto che ripercorre mezzo secolo di attivitÃ attraverso testimonianze, immagini e ricordi, raccontando i momenti salienti della crescita del Marchio in Italia e i prodotti che ne hanno segnato l’evoluzione. Un racconto costruito attraverso esperienze dirette, aneddoti e momenti significativi, capace di restituire il valore umano, professionale e culturale di un percorso iniziato nel 1976 e cresciuto, anno dopo anno, insieme al mercato e alla societÃ italiana.

Le persone al centro del racconto

La web series di Suzuki Italia attraversa ricostruzioni storiche, innovazioni tecnologiche, cambiamenti sociali e culturali, mostrando come il Marchio abbia saputo interpretare e spesso anticipare l’evoluzione della mobilitÃ per le due e quattro ruote e per la nautica. Le puntate ripercorrono la storia di Suzuki Italia attraverso le diverse decadi, dedicando ogni episodio agli aneddoti, alle storie e ai modelli che ne hanno segnato il percorso. Nel corso dei decenni, Suzuki ha saputo rispondere a esigenze e stili di vita in continua evoluzione, consolidando il proprio ruolo nei mondi dell’automotive, delle moto e della nautica. Ad arricchire il racconto sono le testimonianze di persone che, nel tempo, hanno condiviso un percorso con il Marchio, contribuendo con i propri ricordi a far emergere curiositÃ , esperienze e momenti significativi della presenza di Suzuki in Italia. La serie valorizza cosÃ¬ non soltanto i prodotti e le innovazioni che hanno caratterizzato questi cinquant’anni, ma anche le persone, le esperienze e le relazioni che hanno contribuito a consolidare il legame tra Suzuki, i suoi clienti, la rete e il mercato italiano.

Cinquant’anni di evoluzione nei mondi Auto, Moto e Marine

Ogni episodio della web series offre una prospettiva diversa sulla storia di Suzuki Italia, riportando alla luce modelli iconici, passaggi decisivi e momenti che hanno accompagnato l’evoluzione dei tre ambiti nei quali opera l’Azienda. Dalle soluzioni sviluppate per rispondere alle nuove esigenze di mobilitÃ , alle due ruote che hanno alimentato la passione di generazioni di motociclisti, fino alle tecnologie dedicate alla navigazione, la serie mostra come Suzuki Italia abbia saputo evolversi senza perdere di vista i valori che ne definiscono l’identitÃ . Un’identitÃ italo-giapponese, nata dall’incontro tra la cultura tecnologica e industriale del Giappone e la capacitÃ italiana di costruire relazioni, interpretare il territorio e dialogare con le persone.

Dal passato al futuro, con la stessa passione

Il filo conduttore dell’intero progetto Ã¨ il legame tra passato, presente e futuro. La web series invita a riscoprire una storia lunga cinquant’anni, ma rappresenta anche l’occasione per riflettere sui valori che continueranno a guidare Suzuki in Italia: innovazione, affidabilitÃ , competenza, rispetto per l’ambiente e vicinanza alle persone. Un approccio sintetizzato nella filosofia giapponese “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi”, che richiama i concetti di compatto, meno numeroso, leggero, minimale, bello: un principio nato negli stabilimenti Suzuki per eliminare gli sprechi e ottenere una produzione efficiente e di qualitÃ , diventato nel tempo parte integrante del modo di progettare e sviluppare i prodotti della Casa. A questa visione si affiancano l’attenzione al cliente e alle sue esigenze, il lavoro di squadra e il miglioramento continuo, elementi che hanno accompagnato Suzuki nel corso dei decenni.

Dove vedere la web series

Il primo episodio della web series Ã¨ disponibile dal 26 novembre sul canale YouTube e sui social ufficiali di Suzuki. Le puntate successive saranno pubblicate ogni giovedÃ¬ per cinque settimane consecutive, fino al completamento dell’intero ciclo di cinque episodi dedicati alla storia del Marchio in Italia. Il primo episodio, dal titolo “Suzuki 50 | 50 anni di storia in Italia: dal 1976 al 2026 â Episodio 1”, Ã¨ visibile sul canale YouTube ufficiale di Suzuki (guarda il video).

Il primo episodio della web series:

Domande frequenti su Suzuki Italia e la web series dei 50 anni

Quando compie 50 anni Suzuki in Italia?

Il 50Â° anniversario di Suzuki Italia Ã¨ stato celebrato all’inizio di ottobre 2026, a conclusione di un percorso iniziato nel 1976 sul mercato italiano.

Quante puntate ha la web series di Suzuki Italia?

La web series si compone di cinque episodi, pubblicati a partire dal 26 novembre ogni giovedÃ¬ per cinque settimane consecutive.

Dove si puÃ² guardare la web series?

Gli episodi sono disponibili sul canale YouTube e sui social ufficiali di Suzuki Italia, a partire dal 26 novembre.

Di cosa parla la web series di Suzuki Italia?

Il progetto ripercorre mezzo secolo di storia, innovazione e passione del Marchio in Italia attraverso testimonianze, ricordi e i modelli piÃ¹ significativi nei settori Auto, Moto e Marine.

Cosa significa la filosofia “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” citata da Suzuki?

Ã una filosofia giapponese che richiama i concetti di compatto, meno numeroso, leggero, minimale e bello, nata negli stabilimenti Suzuki per eliminare gli sprechi e ottenere una produzione efficiente e di qualitÃ .

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