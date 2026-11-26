Dopo l’anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, la concept car Alfa Romeo Cuorerosso arriva al Museo Alfa Romeo di Arese: sarà esposta dal 28 novembre al 9 dicembre 2026 nella sezione “Velocità”. Lo ha comunicato Alfa Romeo da Torino il 26 novembre 2026.

Cuorerosso ad Arese dal 28 novembre al 9 dicembre

La concept car Cuorerosso resterà in mostra al Museo Alfa Romeo di Arese per 12 giorni, dal 28 novembre al 9 dicembre 2026. Troverà posto nella sezione “Velocità”, cuore del percorso museale che ripercorre oltre un secolo di storia del Biscione attraverso le vetture che ne hanno segnato l’evoluzione. Una cornice dal forte valore simbolico, nella quale la concept dialoga idealmente con le icone del passato, a dimostrazione di come l’innovazione del Marchio continui a trarre ispirazione dalle proprie radici.

La visione futura del Biscione

Secondo Alfa Romeo, Cuorerosso è il manifesto della visione futura del Marchio, che reinterpreta in chiave contemporanea ciò che da sempre ne definisce l’identità: bellezza, sportività, italianità e piacere di guida. Una direzione destinata a tradursi in una futura gamma multi-energy, con architetture flessibili e differenti soluzioni di propulsione, senza rinunciare al rapporto viscerale tra auto e guidatore. I tre pilastri del progetto sono Rosso, Italia e Sportività, che si fondono in un linguaggio stilistico nuovo e inequivocabilmente Alfa Romeo. Ulteriori informazioni sulla concept sono disponibili sul sito ufficiale Alfa Romeo.

Il resto del percorso: Spider Duetto e gamma attuale

Ad accogliere i visitatori all’ingresso ci sono anche le Spider “Duetto” della quarta serie, protagoniste dell’ultima fase della mostra “Spider è Alfa Romeo”, organizzata per celebrare i sessant’anni dell’iconica vettura presentata nel 1966. Un modello che, attraverso quattro generazioni e 28 anni di produzione, è diventato uno dei simboli più amati dello stile italiano nel mondo.

Il viaggio prosegue con l’attuale gamma del Marchio, esposta nell’area d’ingresso che ospita anche l’Alfa Romeo Temporary Shop: i visitatori potranno vedere da vicino Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio, quattro interpretazioni della sportività italiana.

Orari e informazioni per la visita

Il Museo Alfa Romeo di Arese è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, con chiusura settimanale il martedì. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Museo Alfa Romeo.

Domande frequenti su Alfa Romeo Cuorerosso

Quando sarà esposta l’Alfa Romeo Cuorerosso ad Arese?

La concept car Alfa Romeo Cuorerosso sarà esposta al Museo Alfa Romeo di Arese dal 28 novembre al 9 dicembre 2026, nella sezione “Velocità”.

Dove è stata presentata Alfa Romeo Cuorerosso?

Alfa Romeo Cuorerosso ha debuttato in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, prima di approdare al Museo Alfa Romeo di Arese.

Quali sono i tre pilastri del progetto Cuorerosso?

Il progetto Alfa Romeo Cuorerosso si fonda su tre pilastri: Rosso, Italia e Sportività, che compongono un linguaggio stilistico nuovo e profondamente italiano.

Che orari ha il Museo Alfa Romeo di Arese?

Il Museo Alfa Romeo di Arese è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 e chiude il martedì.

Quali altre vetture si vedono al Museo Alfa Romeo durante la mostra?

All’ingresso del Museo Alfa Romeo si possono vedere le Spider “Duetto” della quarta serie e l’attuale gamma Alfa Romeo con Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio.

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