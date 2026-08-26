ACI, La Russa al Meeting di Rimini: verso un vero Mobility Club

Il Presidente di ACI – Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha partecipato al Meeting di Rimini al panel “Il Paese che si muove: grandi opere, ferrovie e mobilità“, insieme al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e ai principali enti e operatori del settore.

Una mobilità che va oltre l’automobile

Secondo La Russa, la mobilità di oggi “non è più soltanto automobile. È trasporto pubblico, treno, aereo, sharing, micromobilità, logistica, energia e innovazione”. Un sistema, ha spiegato il Presidente ACI, “in continua evoluzione che deve mettere al centro le persone e il loro diritto a muoversi in modo sicuro, efficiente, accessibile e sostenibile”.

ACI verso un vero Mobility Club

Nel suo intervento, La Russa ha ricordato che ACI è al fianco degli automobilisti italiani da oltre 120 anni e sta oggi mettendo questa esperienza al servizio di una visione più ampia, proiettandosi “sempre più verso un vero Mobility Club”. Un’evoluzione, ha precisato, che “non cancella la nostra storia, ma la valorizza e la porta nel futuro”, attraverso tre direttrici fondamentali: una visione integrata della mobilità, la centralità della persona e della sicurezza, l’innovazione e la sostenibilità.

Competenze, dati e rete capillare sul territorio

La presenza di ACI al Meeting di Rimini, ha sottolineato La Russa, testimonia la volontà dell’ente di essere protagonista di questo percorso, “mettendo a disposizione competenze, dati e una rete capillare presente su tutto il territorio nazionale”.

Spazio anche per il Motorsport e il Gran Premio d’Italia a Monza

Sul palco del Meeting di Rimini non è mancato un riferimento al Motorsport e al Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale Monza, che si prepara a essere ancora una volta “una grande festa tricolore”. La Russa ha voluto inoltre rivolgere un applauso speciale a Kimi Antonelli, pilota Mercedes attualmente al comando del Mondiale di Formula 1, nel giorno del suo ventesimo compleanno, festeggiato il 25 agosto.

Domande frequenti su ACI e il Meeting di Rimini 2026

Di cosa ha parlato Geronimo La Russa al Meeting di Rimini?

Il Presidente ACI ha partecipato al panel “Il Paese che si muove: grandi opere, ferrovie e mobilità” insieme al Vicepremier Matteo Salvini, illustrando la visione di ACI su una mobilità integrata che comprende trasporto pubblico, treno, aereo, sharing, micromobilità, logistica ed energia.

Cosa significa che ACI punta a diventare un “Mobility Club”?

ACI, storicamente al fianco degli automobilisti da oltre 120 anni, sta ampliando il proprio ruolo verso una visione più ampia della mobilità, basata su tre direttrici: visione integrata dei trasporti, centralità della persona e della sicurezza, innovazione e sostenibilità.

Quali sono le tre direttrici dell’evoluzione di ACI?

Le tre direttrici indicate da La Russa sono una visione integrata della mobilità, la centralità della persona e della sicurezza, e l’innovazione unita alla sostenibilità, con l’obiettivo di valorizzare la storia dell’ente proiettandola nel futuro.

Cosa è stato detto sul Gran Premio d’Italia di Monza?

Durante il panel è stato ricordato che il Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale Monza si prepara a essere ancora una volta una grande festa tricolore, a testimonianza dell’attenzione di ACI anche al mondo del Motorsport.

Perché La Russa ha ricordato Kimi Antonelli durante il panel?

La Russa ha voluto dedicare un applauso speciale al pilota Kimi Antonelli, attualmente leader del Mondiale di Formula 1, in occasione del suo ventesimo compleanno, celebrato il 25 agosto 2026.

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