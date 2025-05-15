Al grido di “Musk è un fascista” un veterano di guerra 98enne distrugge una Tesla Model 3 con un carro armato [VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ha deciso di salire su un carro armato e di guidarlo verso una Tesla Model 3 per schiacciarla e distruggerla in segno di protesta contro Elon Musk: così un veterano britannico di 98 anni ha manifestato il proprio dissenso contro le posizioni politiche del fondatore e CEO di Tesla.

A Ken Turner, veterano 98enne della Seconda Guerra Mondiale, non sono andate giù le recenti controverse posizioni politiche assunte da Musk, accusato di sostenere il ritorno del fascismo. Un malcontento che l’arzillo reduce del conflitto mondiale ha voluto sfogare azionando un carro armato Sherman, lo stesso modello che utilizzarono gli Alleati per liberare l’Europa dal nazifascismo, per schiacciare letteralmente una Tesla Model 3.

La targa “FASCISM” sulla Model 3 schiacciata

L’azione di protesta di Turner, ripresa in un video pubblicato su YouTube, è stata organizzata dal gruppo politico britannico “Led By Donkeys” ed è andata in scena in un campo inglese dove la Tesla Model 3, dotata di un emblematica targa posteriore con la scritta “FASCISM”, è stata travolta e distrutta dal carro armato guidato da Turner che ha rimarcato il messaggio lanciato con il suo gesto: “Abbiamo già schiacciato il fascismo una volta, e lo schiacceremo ancora”.

Ancora una volta Elon Musk, accusato di sostenere politiche e movimenti di estrema destra, finisce al centro di eclatanti gesti di protesta, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, come quello di Turner che parlando delle motivazione dietro al suo gesto ha affermato: “Sono abbastanza vecchio da aver visto il fascismo la prima volta, ora sta tornando. Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, sta usando il suo potere per sostenere l’estrema destra in Europa, e i suoi soldi vengono dalle auto Tesla”.

Rate this post