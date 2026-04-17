Germania, si schianta con la Tesla contro un albero: incendio dopo l’impatto, morto il conducente

Tragico incidente in Baviera, costato la vita a un uomo di 59 anni. Indagini in corso per chiarire la dinamica

di Gaetano Scavuzzo17 Aprile, 2026

Incidente Tesla

Germania, si schianta con la Tesla contro un albero: incendio dopo l’impatto, morto il conducente

Un tragico indicente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, nelle regione dell’Allgau, in Baviera, nel sud della Germania, dove una Tesla è andata completamente distrutta dopo essersi incendiata a seguito dello schianto contro un albero. Per il conducente dell’auto, un 59enne tedesco, non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto nello schianto.

Lo schianto con l’albero dopo essere uscita di strada

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo una strada di campagna che collega le località di Vordersulzberg e Roßhaupten, nel distretto dell’Ostallgau. Secondo le prime ricostruzioni diffuse delle autorità locali e riportate dai media tedeschi, l’uomo alla guida della Tesla avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L’auto è uscita di strada ed è andata a schiantarsi violentemente contro un albero ai margini della carreggiata.

L’incendio dopo l’impatto

Nel violento impatto la vettura è andata completamente distrutta ed ha preso fuoco pochi istanti dopo la collisione. Nello schianto, il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando ferite gravissime che si rivelate fatali. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il 59enne non c’è stato nulla da fare, con i sanitari giunto sul posto che hanno solo potuto costatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza, tra cui squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e pattuglie di polizia. Sono servite diverse ore ai pompieri per spegnere le fiamme che hanno completamente divorato la Tesla e per mettere in sicurezza l’area. A operazioni concluse, della vettura è rimasto soltanto un relitto carbonizzato.

Indagini in corso e perizia tecnica sulla vettura

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno portato alla perdita di controllo di controllo del messo. A supporto delle indagini, la procura di Kempten ha disposto una perizia approfondita sul veicolo e sulla scena dell’incidente.

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