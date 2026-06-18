Alfa Romeo e Subsonica ancora insieme: la Junior protagonista del tour estivo Terre Rare 96-26

Alfa Romeo e i Subsonica rinnovano la loro collaborazione. Il brand del Biscione, che ha accompagnato con successo i “Cieli su Torino 96-26”, quattro serate sold-out che hanno visto protagonista la band torinese sul palco delle OGR di Torino, continuerà ad essere Official Mobility Partner dei Subsonica anche nel tour estivo in programma nei prossimi mesi.

Il via al tour estivo dei Subsonica il 26 giugno a Padova

Alfa Romeo dunque si conferma al fianco dei Subsonica anche nel tour “Terre Rare 96-26” che porterà la band sui principali palchi all’aperto, dal Piemonte alla Sicilia, con 17 tappe che toccheranno tutto il territorio nazionale e che prenderanno il via il 26 giugno da Padova. Ad affiancare concretamente i Subsonica sarà la compatta sportiva Junior, modello che interpreta al meglio lo spirito di questa partnership fondata su energia, innovazione e forte connessione con le nuove generazioni.

Due Alfa Romeo Junior per Boosta e Ninja

La rinnovata alleanza tra Alfa Romeo e i Subsonica è stata suggellata dalla consegna delle prime vetture ai musicisti della band avvenuta all’headquarter del marchio a Torino, dove Boosta ha ricevuto una Junior ibrida Q4, mentre Ninja ha preso in consegna una Junior Elettrica Sport Speciale. Due scelte diverse per due personalità artistiche distinte, ma accomunate dalla stessa tensione verso l’innovazione, che si ritrova anche nelle due anime diverse ma complementari del B-SUV sportivo che fa da porta d’ingresso alla gamma Alfa Romeo.

Il legame con i Subsonica e la musica

Da trent’anni protagonisti della scena elettronica italiana, i Subsonica rappresentano un perfetto punto d’incontro tra innovazione, stile e visione del futuro, valori che Alfa Romeo interpreta ed esprime attraverso la Junior. Per Alfa Romeo la prosecuzione della partnership si inserisce in un percorso che la vede sempre più vicina al mondo della musica e della creatività contemporanea. Dopo la partecipazione di Samuel all’M20 Morning Club con il Biscione protagonista e il ruolo di Alfa Romeo come Mobility Partner del C2C Festival 2025, il legame si è rafforzato ulteriormente con la recente presenza dei Subsonica alla 1000 Miglia a bordo di un’Alfa Romeo 1900 Super Sprint appartenente alla collezione di Heritage Hub Italy e abitualmente esposta al Museo Storico Alfa Romeo.

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