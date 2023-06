Anas investe 160 milioni di euro per la manutenzione delle strade: ecco il bando

Anas aumenta la sicurezza delle proprie strade con l’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale di oggi di un bando di gara, del valore totale di 160 milioni di euro, per lavori di manutenzione programmata che interesseranno il rafforzamento dei versanti e la protezione del corpo stradale. Per questi ultimi si tratta soprattutto di interventi di consolidamento di scarpate e pendii, di posa di reti a contatto e barriere paramassi, di costruzione di opere di sostegno, idrogeologiche, idrauliche e di verde.

Nuovo bando Anas per la manutenzione delle strade: lavori per 160 milioni di euro

L’appalto, in 16 lotti secondo le Strutture Territoriali di Anas, prevede: 10 milioni di euro per Sicilia (lotto 1), Sardegna (lotto 2), Calabria (lotto 3), Campania (lotto 6), Lazio (lotto 7), Abruzzo e Molise (lotto 8), Umbria (lotto 10), Toscana (lotto 11), Veneto e Friuli-Venezia Giulia (lotto 13), Lombardia (lotto 14), Liguria (lotto 15), Piemonte e Valle d’Aosta (lotto 16); 7,5 milioni di euro per Basilicata (lotto 4) e Puglia (lotto 5); 12,5 milioni di euro per le Marche (lotto 9); 15 milioni di euro per l‘Emilia-Romagna (lotto 12).

Per garantire la massima rapidità dell’inizio delle attività, tutti i lotti saranno realizzati con l’Accordo Quadro. Le offerte digitali, con tutta la documentazione necessaria per ogni gara pubblicata oggi, dovranno arrivare, altrimenti saranno escluse, sul Portale Acquisti di Anas.

