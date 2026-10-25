Antonelli, retromarcia sbagliata con la Mercedes-AMG GT elettrica

Kimi Antonelli è stato protagonista di un piccolo imprevisto al volante della nuova Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé elettrica, durante le riprese di un contenuto promozionale a margine degli impegni statunitensi in vista del Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin, in Texas. Il giovane pilota Mercedes avrebbe confuso la marcia avanti con la retromarcia, urtando leggermente con il posteriore dell’auto una staccionata in legno. Presente anche il compagno di squadra George Russell, che avrebbe scherzosamente ricordato ad Antonelli la direzione corretta.

L’episodio, di entità minima, non avrebbe causato alcun danno alla vettura: il contatto sarebbe avvenuto a velocità molto bassa, con la sola conseguenza del distacco di un listello di legno della staccionata.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, la più potente mai realizzata dal marchio

Protagonista involontaria della vicenda è la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, la vettura stradale più potente mai realizzata dal marchio delle Stelle. Il modello eroga 1.169 CV grazie a tre motori elettrici, scattando da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi e raggiungendo una velocità massima di 300 km/h. La batteria, da 106 kWh, garantisce un’autonomia fino a 700 km.

Il video dell’episodio

Il momento è stato ripreso in video e condiviso sui social, mostrando Antonelli alla guida pochi istanti prima del contatto con la staccionata.

Domande frequenti su Antonelli e la Mercedes-AMG GT elettrica

Cosa è successo a Kimi Antonelli con la Mercedes-AMG GT elettrica?

Durante le riprese di un contenuto promozionale ad Austin, in Texas, Antonelli avrebbe confuso la retromarcia urtando leggermente una staccionata con il posteriore dell’auto, senza conseguenze per la vettura.

Che potenza ha la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé elettrica?

Il modello eroga 1.169 CV grazie a tre motori elettrici, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi e velocità massima di 300 km/h.

Quanta autonomia ha la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé elettrica?

Grazie alla batteria da 106 kWh, l’autonomia dichiarata arriva fino a 700 km.

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