Volvo Cars taglia 2.500 posti dopo la perdita nel terzo trimestre

Volvo Cars annuncia un piano di riduzione del personale da circa 2.500 posti di lavoro a livello globale, di cui circa 2.000 in Svezia, dopo aver chiuso il terzo trimestre 2026 in perdita. La Casa svedese, controllata dal gruppo cinese Geely, ha comunicato ricavi per 66,9 miliardi di corone svedesi, in calo rispetto agli 86,4 miliardi dello stesso periodo del 2025, con un risultato operativo negativo per 3,7 miliardi di corone (margine EBIT dell’-8,4%, contro il 7,4% positivo di un anno prima).

Il terzo trimestre in perdita: i numeri

Secondo il comunicato ufficiale, il risultato operativo complessivo di Volvo Cars nel terzo trimestre è stato negativo per 5,6 miliardi di corone, contro un utile di 6,4 miliardi nello stesso periodo del 2025. L’utile base per azione è sceso a -1,63 corone, dalle 1,75 corone positive di un anno prima, mentre il flusso di cassa libero è stato negativo per 8,9 miliardi di corone. Tra le voci che hanno pesato sul risultato, l’azienda cita una svalutazione di 1,1 miliardi di corone legata ai crediti CAFE per modifiche normative negli Stati Uniti, sviluppi sfavorevoli sul fronte delle materie prime e 0,9 miliardi di corone per la quota di perdite di Polestar contabilizzata nel secondo trimestre 2026.

Sul fronte dell’elettrificazione, Volvo Cars segnala comunque una crescita: la quota di vendite di auto completamente elettriche è salita al 32% nel terzo trimestre, dal 22% dello stesso periodo 2025, mentre la quota complessiva di vetture elettrificate (incluse le ibride plug-in) è arrivata al 53%, dal 46% precedente.

Il piano di tagli: 2.500 posti, 2.000 in Svezia

Per affrontare il contesto difficile, Volvo Cars ha annunciato un nuovo piano che prevede il taglio di circa 2.500 posti di lavoro a livello globale, di cui circa 2.000 in Svezia. La riduzione sarà realizzata attraverso la fine dei contratti con i consulenti, il turnover naturale del personale e uscite incentivate mirate, senza quindi un ricorso generalizzato a licenziamenti diretti. L’obiettivo è ottenere ulteriori 5 miliardi di corone di risparmi sui costi indiretti e variabili, con effetti finanziari completi attesi entro la fine del 2027. Questo nuovo piano si aggiunge a quello annunciato nel maggio 2025, che prevedeva circa 3.000 tagli nell’ambito di un programma di risparmio da 18 miliardi di corone.

Il CEO di Volvo Cars, Håkan Samuelsson, ha commentato: “We continue to operate in a very tough environment with strong external challenges”. Il dirigente ha aggiunto che, nel breve termine, l’azienda deve rafforzare il proprio piano di rilancio con ulteriori azioni decisive per abbassare il punto di pareggio e migliorare i flussi di cassa, pur ribadendo di avere “the right long-term strategy” nel medio-lungo periodo. A settembre era già stato annunciato che Klaus Zellmer, attuale CEO di Škoda Auto, succederà a Samuelsson entro il 1° ottobre 2027.

Cina, Stati Uniti ed Europa: mercati a confronto

Il comunicato ufficiale indica la Cina come il mercato più problematico del trimestre: i ricavi locali sono calati di quasi il 50% su base annua, per effetto della forte concorrenza dei marchi cinesi e della pressione sui prezzi, con un contesto che l’azienda prevede resterà difficile ancora per i prossimi due anni. Negli Stati Uniti, i dazi all’importazione in vigore e la rimozione degli incentivi federali per i veicoli elettrificati hanno eroso ulteriormente i margini.

L’Europa si conferma invece il mercato più solido per Volvo Cars, con una quota di vendite di vetture completamente elettriche al 45% nel trimestre. Tra i punti di forza citati dall’azienda, il successo del nuovo SUV elettrico EX60, che ha già raccolto oltre 50.000 ordini in Europa.

Il titolo Volvo Cars crolla in Borsa

La reazione dei mercati finanziari alla trimestrale è stata immediata: il titolo Volvo Cars, quotato alla Borsa di Stoccolma, ha perso oltre un quarto del proprio valore nel corso di un’unica seduta, con un calo di circa il 25,75% registrato nelle contrattazioni successive alla pubblicazione dei risultati.

Domande frequenti su Volvo Cars e il piano di tagli 2026

Quanti posti di lavoro taglia Volvo Cars?

Il nuovo piano prevede circa 2.500 tagli a livello globale, di cui circa 2.000 in Svezia, tramite fine dei contratti con consulenti, turnover naturale e uscite incentivate.

Quanto ha perso Volvo Cars nel terzo trimestre 2026?

Il risultato operativo complessivo è stato negativo per 5,6 miliardi di corone svedesi, contro un utile di 6,4 miliardi nello stesso periodo del 2025.

Perché il titolo Volvo Cars è crollato in Borsa?

Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, il titolo quotato alla Borsa di Stoccolma ha perso circa il 25,75% in una sola seduta, scontando la perdita operativa e le prospettive ancora difficili su Cina e Stati Uniti.

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