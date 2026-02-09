Assalto shock a portavalori sulla statale Brindisi-Lecce: fiamme, esplosioni e sparatoria tra gli automobilisti [VIDEO]

C’è stato un assalto a un portavalori questa mattina, lunedì 9 febbraio 2026, in Puglia, poco prima delle 8, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce. La banda di malviventi, entrata in azione all’altezza di Tuturano, sulla carreggiata in direzione Lecce, ha posizionato un autocarro che è stato dato alle fiamme.

Fnta auto civetta e l’esplosione tra gli automobilisti

Alcuni automobilisti in transito sulla corsia di marcia opposta hanno girato dei video, condivisi poi online, nei quali si vedono gli attimi in cui i malviventi a volto travisato e armati si nascondono dietro una finta auto civetta, che i banditi hanno utilizzato per l’assalto camuffandosi da forze dell’ordine. Nelle immagini si assiste anche anche una violenta esplosione messa in atto dalla banda nel tentativo di portare a termine la loro azione criminale.

Colpo fallito, nessun vigilante ferito, arrestati due sospettati

Il colpo non è andato a segno e fortunatamente nessuno, tra i vigilanti, è rimasto ferito. In seguito all’assalto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, con i malviventi che si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento, con un conflitto a fuoco tra la banda di rapinatori e i militari. Poco dopo i carabinieri ha individuato due sospettati, che sono stati fermati sulla statale 7Ter, nei pressi di Campo Panareo, e condotti in caserma. Mentre continuano le ricerche degli altri componenti della banda che questa mattina ha seminato il panico sulla superstrada Brindisi-Lecce.

