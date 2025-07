Aston Martin Vantage S: 680 CV di potenza per la Vantage più performante di tutte [FOTO]

Aston Martin ha svelato ufficialmente la Vantage S, la versione che alza il livello di potenza e prestazioni della sportiva britannica portando sulla Vantage quel suffisso S che per i modelli della Casa di Gaydon è sinonimo di prestazioni elevate. La Aston Martin Vantage S, che rappresenta il nuovo vertice delle sportive del brand, ed arriva a qualche mese di distanza dal debutto della DBX S, il SUV ad alte prestazioni svelato a inizio anno, farà il suo debutto dinamico in pubblico nel week-end al Goodwood Festival of Speed 2025. Già ordinabile sul mercato, la nuova sportiva inglese avvierà le prime consegne entro la fine dell’anno.

Motore V8 biturbo spinto a 680 CV

Il principale elemento distintivo tra la Vantage S e la Vantage standard lo troviamo sotto il cofano con il motore V8 biturbo da 4.0 litri che ha alzato il livello di potenza a 680 CV (+15 CV) e la coppia massima a 800 Nm. Grazie a ricalibratura di peso e risposta del pedale dell’acceleratore drive-by-wire e all’ottimizzazione del Lauch Control, la Aston Martin Vantage S è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, coprendo lo 0-200 km/h in 10,1 secondi e toccando i 302 km/h di velocità massima. Inoltre, senza compromettere l’elevato comfort di guida tipico di un’Aston Martin la Vantage S beneficia di un assetto maggiormente orientato ad esaltare la guida sportiva grazie a specifica taratura delle sospensioni e degli ammortizzatori adattivi Bilstein.

Linea rossa sulla carrozzeria e aerodinamica migliorata

A livello estetico, la Vantage S si rende riconoscibile grazie a un profilo rosso che si estende perimetralmente sotto la carrozzeria, alle due prese d’aria dal design rinnovato presenti sul cofano, ai loghi S in ottone applicati sui parafanghi anteriori e allo spoiler posteriore in fibra di carbonio che incrementa di 44 kg la deportata alla velocità massima. A proposito di deportanza, ulteriori 67 kg aggiuntivi sono garantiti dalle migliorie al sottoscocca, dal nuovo alettone anteriore e dai condotti frontali. La vettura è dotata di impianto frenante avanzato con dischi da 400 mm all’anteriore e da 360 mm al posteriore, con quelli carboceramici disponibili in optional. Le ruote da 21 pollici prevedono di serie cerchi con razze a Y con finitura in nero satinato, avvolti da pneumatici Michelin Sport S.

Gli interni mescolano lusso e sportività

L’abitacolo dell’Aston Martin Vantage S combina lusso e sportività con pelle e Alcantara, impreziositi da inserti in fibra di carbonio satinata, che rivestono sedili e pannelli porta. Interni che sono impreziositi da una serie di dettagli distintivi come i loghi S ricamati sui sedili, con l’emblema Aston Martin sui poggiatesta, sulla soglia battitacco e sulla targhetta applicata al vano motore. Innumerevoli poi le possibilità di personalizzazione per i clienti che possono scegliere colori, finiture e materiali per esterni ed interni della vettura dando forma alla propria Vantage S “su misura”.

