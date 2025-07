Dacia Bigster: spazio da record per passeggeri e bagagli

Dacia Bigster nasce sulla piattaforma CMF-B, fulcro della strategia industriale del marchio, che permette una generosa abitabilità interna grazie alla sua versatilità. Progettato per soddisfare le aspettative del segmento C-SUV, offre miglioramenti significativi in termini di isolamento acustico, qualità delle finiture e comfort a bordo. Tra le dotazioni figurano climatizzatore automatico bi-zona, bocchette posteriori, sedili più confortevoli con regolazione lombare e un parabrezza acustico, tutti elementi pensati per garantire viaggi rilassati e silenziosi.

La piattaforma CMF-B ha permesso di lavorare agli spazi interni di Dacia Bigster con una estrema flessibilità

Dacia Bigster introduce anche contenuti inediti per Dacia, come il tetto panoramico apribile, confermando l’intento del marchio di offrire l’essenziale senza rinunciare al comfort. Il SUV si distingue per l’eccellente abitabilità, accogliendo comodamente cinque passeggeri e relativi bagagli. Con la miglior altezza interna e lo spazio per le gambe più ampio del segmento, oltre a un bagagliaio da record di 702 litri, Bigster si propone come soluzione ideale per le famiglie e i lunghi viaggi.

Dacia Bigster offre un abitacolo ampio e funzionale, valorizzato da soluzioni intelligenti pensate per semplificare la vita a bordo. La configurazione posteriore dei sedili, divisa in proporzione 40/20/40, permette di trasportare oggetti lunghi senza rinunciare al comfort dei passeggeri. Quando viaggiano solo due persone sul divano posteriore, la sezione centrale dello schienale può abbassarsi trasformandosi in un comodo bracciolo con portabicchieri e supporto per smartphone. Ribaltando completamente gli schienali, si ottiene un piano di carico piatto con una lunghezza utile fino a 2,7 metri.

La funzione Easy Fold, attivabile tramite due leve nel bagagliaio, consente di abbattere rapidamente i sedili posteriori. Il robusto tappetino in gomma del vano di carico, di serie nella versione Extreme, protegge il fondo ed è facilmente lavabile; può essere arrotolato quando non serve. Infine, il sistema Boot Organizer aiuta a sfruttare al meglio lo spazio disponibile, offrendo indicazioni utili sulla gestione del carico.

Rate this post