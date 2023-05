Auto contromano in A27: un morto e due feriti

Giunge ancora una notizia relativa ad un’auto contromano sulle strade italiane. Stavolta il bilancio è però tragico con un morto e due feriti. Il fatto è avvenuto sull’autostrada A27 nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia in direzione di Venezia all’altezza del km 54. L’auto, una Kia Sportage si è schiantata contro due vetture che procedevano regolarmente sull’autostrada. Il fatto è avvenuto è avvenuto domenica 7 maggio di pomeriggio.

Tragico incidente sull’autostrada A27 auto contromano investe due vetture: 1 morto e due feriti

L’autostrada A27 non è stata chiusa ma il traffico è stato limitato per molto tempo ad una sola corsia causando rallentamenti. L’auto contromano era guidata da un 67enne di Treviso che è rimasto ucciso a causa dell’impatto contro gli altri veicoli. Feriti invece gli automobilisti presenti nelle altre due auto coinvolte nel sinistro. Si tratta di un uomo di 41 anni e una donna di 52 anni, che per fortuna non sono gravi.

Sul luogo dell’impatto sono arrivati in breve tempo polizia stradale, i soccorritori Suem 118 con ambulanza ed elicottero e i vigili del fuoco. Inizialmente si pensava che l’auto avesse inboccato la A27 contromano invece poi guardando le immagini delle telecamere di videosorveglianza si è capito che l’uomo era entrato nella direzione giusta sull’autostrada salvo poi fare inversione a U poco prima dello schianto.

