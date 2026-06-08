BFGoodrich All-Terrain T/A KO3: il nuovo pneumatico per prestazioni top in strada e in off-road

Diverse migliorie ne hanno alzato il concetto di robustezza rispetto al predecessore KO2

di Gaetano Scavuzzo8 Giugno, 2026

BFGoodrich All-Terrain T/A KO3

BFGoodrich allarga la propria gamma di pneumatici per il fuoristrada con il nuovo BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, una gomma sviluppata per garantire un ottimale equilibrio tra utilizzo su strada e prestazioni off-road, andandosi a collocare al centro dell’offerta del brand, facendo da anello di congiunzione tra il BFGoodrich Trail-Terrain, pensato per un impiego prevalentemente stradale, e il BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3, dedicato all’off-road più estremo.

Più resistente, robusto e performante sulla neve

Raccogliendo l’eredità del modello KO2, punto di riferimento del settore negli ultimi anni, il KO3 ne rappresenta un’evoluzione significativa promettendo sicurezza, durata e versatilità tanto su strada quanto in fuoristrada. Proponendosi come un vero “all-terrain” progettato per accompagnare ogni utilizzo, il nuovo BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, alza il livello di robustezza rispetto al suo predecessore, in confronto al quale offre: +15% di resistenza all’usura, +20% di resistenza a tagli e strappi, prestazioni migliorate su neve certificata dalla marcatura 3PMSF.

BFGoodrich All-Terrain TA KO3

Novità su struttura, mescola e battistrada

Questi risultati migliorativi sono il frutto di una serie di soluzioni figlie anche dell’esperienza nelle competizioni off-road, come nel caso della tecnologia CoreGard, che rinforza il fianco del pneumatico proteggendo l’area più esposta agli impatti, della nuova mescola all-terrain, progettata per migliorare resistenza e durata nel tempo, delle lamelle 3D autobloccanti, che aumentano la stabilità del battistrada e favoriscono un’usura uniforme, e del disegno del battistrada riprogettato per ottimizzare la trazione su superfici a scarsa aderenza.

Marcature più leggibili e gamma di misure al completo

Oltre che sul fronte delle prestazioni, il BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 si è evoluto anche in termini di maggiore identità visiva, adottando marcature più leggibili e migliorate ed un nuovo logo Baja Champion, simbolo del legame con il mondo racing. Il nuovo pneumatico BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 è già disponibile sul mercato europeo con un’ampia gamma di misure, che consento di coprire la maggior parte dei veicoli 4×4 e pick-up presenti sul mercato.

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Foto: BFGoodrich All-Terrain TA KO3

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