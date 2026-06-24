Blocco diesel Euro 5: 1 auto su 7 a rischio stop dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026, le vetture diesel Euro 5 immatricolate tra il 2011 e l’agosto 2015 non potranno più circolare nei principali centri urbani nei giorni feriali in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Un’analisi condotta da CARFAX sui controlli targa effettuati su carfax.it tra il 1° gennaio e il 3 maggio 2026 rivela che, su oltre 100.000 veicoli verificati, più di 14.000 appartengono alla classe Euro 5, pari al 14% del totale, ovvero circa un’auto su sette.

Le condizioni delle auto Euro 5 sul mercato

I dati CARFAX fotografano uno stock di veicoli mediamente usurato. Le auto Euro 5 controllate presentano un’età media di 12 anni, contro i 9 del campione complessivo, e un chilometraggio medio di 146.000 km, quasi 30.000 km in più rispetto alla media generale di 117.000 km.

Sul fronte delle anomalie, il 64% delle Euro 5 verificate presenta almeno un fattore di rischio, rispetto al 52% del campione totale. La quota di vetture con incidenti o danni documentati sale al 57%, contro il 43% della media generale.

I marchi più coinvolti

Tra le marche più rappresentate nei controlli Euro 5, Fiat guida la classifica con il 13% del totale, seguita da Audi (10%), BMW (9%), Mercedes (8%) e Volkswagen (8%). Cinque brand che da soli rappresentano quasi la metà delle auto Euro 5 verificate sulla piattaforma.

La percentuale di vetture con almeno un fattore di rischio varia sensibilmente da marca a marca:

BMW: 78%

Audi: 77%

Mercedes: 74%

Volkswagen: 65%

Fiat: 60%

I modelli più controllati

A livello di singoli modelli, la Fiat Panda è la vettura Euro 5 più controllata in assoluto, con il 3% del totale dei controlli e il 25% dei controlli Fiat. Seguono la Fiat 500 (3%) e l’Alfa Romeo Giulietta, per cui il 59% di tutti gli esemplari verificati su carfax.it risulta Euro 5. Completano la classifica la Volkswagen Golf (2%) e i modelli della serie X di BMW (2%).

Il rischio per chi acquista usato

Per chi valuta oggi un acquisto nel mercato dell’usato, l’impatto normativo è immediato: un veicolo diesel Euro 5 acquistato nelle prossime settimane potrebbe diventare inutilizzabile per gli spostamenti quotidiani nei principali centri urbani del Nord Italia già a partire dall’autunno 2026, con conseguenze dirette sul valore residuo.

«Il blocco dei diesel Euro 5 rappresenta un passaggio importante e ormai inevitabile per il mercato italiano dell’usato» ha dichiarato Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX. «La mobilità sta cambiando e il mercato non potrà che adeguarsi: in tutto questo, però, chi compra oggi un’auto di seconda mano deve poter fare scelte realmente informate. Il controllo targa su carfax.it è uno strumento utile in questa direzione, perché restituisce non solo la classe ambientale del veicolo, ma anche tutta una serie di elementi che riguardano la sua storia.»

Domande frequenti

Dal quando scatta il blocco dei diesel Euro 5 nel Nord Italia?

Il blocco strutturale alla circolazione dei diesel Euro 5 nei principali centri urbani scatta dal 1° ottobre 2026, nei giorni feriali, nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Sono interessate le vetture immatricolate tra il 2011 e l’agosto 2015.

Quante auto Euro 5 risultano dai controlli targa su CARFAX?

Dall’analisi CARFAX sui controlli targa effettuati tra il 1° gennaio e il 3 maggio 2026, su oltre 100.000 veicoli verificati su carfax.it, più di 14.000 risultano Euro 5, pari al 14% del totale, ovvero circa una su sette.

Quali sono i modelli Euro 5 più controllati su CARFAX?

I modelli Euro 5 più controllati su carfax.it sono la Fiat Panda e la Fiat 500 (entrambe al 3% dei controlli totali Euro 5), l’Alfa Romeo Giulietta, la Volkswagen Golf e i modelli della serie X di BMW (tutti al 2%). Nel caso della Giulietta, il 59% di tutti gli esemplari verificati sulla piattaforma è un Euro 5.

Le auto Euro 5 usate presentano più problemi rispetto alla media?

Secondo i dati CARFAX, il 64% delle auto Euro 5 verificate presenta almeno un fattore di rischio, contro il 52% del campione complessivo. La quota di vetture con incidenti o danni documentati è del 57%, rispetto al 43% della media generale. Il chilometraggio medio è di 146.000 km, circa 30.000 in più rispetto alla media.

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