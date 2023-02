BMW: oltre 220.000 veicoli sono stati esportati da Spartanburg nel 2022

Per il nono anno consecutivo, BMW Manufacturing è stata la principale esportatrice di veicoli negli Stati Uniti, secondo l’U.S. Department of Commerce. Nel 2022, lo stabilimento di Spartanburg (Carolina del Sud) ha esportato 227.029 Sports Activity Vehicle e Sport Activity Coupé, per un valore di quasi 9,6 miliardi di dollari.

La maggior parte di questi veicoli è stata esportata attraverso il porto di Charleston e altri cinque porti del sud est mentre più di 17.000 BMW sono state trasportate su rotaia.

La Germania è stato il primo mercato di esportazione per BMW Manufacturing nel 2022, rappresentando il 15,5% del totale, seguita da Cina, Corea del Sud, Canada e Gran Bretagna. Sempre durante l’anno scorso, i lavoratori della fabbrica di Spartanburg hanno prodotto 416.301 veicoli, di cui il 16,6% erano ibridi plug-in. I modelli X hanno costituito oltre il 60% delle vendite negli USA.

Ad ottobre, il Gruppo BMW ha annunciato un piano di investimento di 1,7 miliardi di dollari per la produzione di veicoli elettrici negli States, di cui 1 miliardo per l’impianto di Spartanburg e 700 milioni per la costruzione di un nuovo sito di assemblaggio di batterie ad alta tensione a Woodruff, Carolina del Sud. Il gruppo automobilistico tedesco ha inoltre annunciato la produzione di almeno sei veicoli elettrici entro il 2030.

BMW Manufacturing è il più grande stabilimento del BMW Group al mondo, con una capacità produttiva annua di 450.000 veicoli e impiega oltre 11.000 persone. La fabbrica ha investito quasi 12,4 miliardi di dollari nella Carolina del Sud dal 1992 e produce sei BMW X, cinque X M e tre X ibridi plug-in.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG per la produzione, ha detto: “Il libero scambio e l’apertura dei mercati consentono la crescita e la prosperità. BMW e la Carolina del Sud ne sono un buon esempio. Sono orgoglioso delle continue prestazioni dello stabilimento di Spartanburg, che contribuiscono al successo del BMW Group”.

Robert Engelhorn, presidente e CEO di BMW Manufacturing, ha invece dichiarato: “I clienti di tutto il mondo continuano a cercare BMW di alta qualità prodotte nella Carolina del Sud e siamo orgogliosi di essere il più grande esportatore automobilistico in termini di valore negli ultimi nove anni. Il nostro successo è dovuto alla forza lavoro altamente qualificata e dedicata dello stabilimento di Spartanburg. Questi risultati sono significativi e rafforzano chiaramente il costante impegno di BMW nella Carolina del Sud e negli Stati Uniti”.

