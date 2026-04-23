BMW Serie 7 restyling 2026: Neue Klasse, interni hi-tech e i7 da 700 km

La BMW Serie 7 volta completamente pagina con il debutto del restyling che svela come l’ammiraglia della Casa bavarese abbia deciso di imprimere una svolta significativa rispetto al suo recente passato. La nuova BMW Serie 7 va ben oltre l’evoluzione estetica che ci si potrebbe aspettare da un facelift, cambiando profondamente nel design, nei contenuti tecnologici e nelle motorizzazioni. Per la berlina di lusso dell’Elica si tratta dell’inizio di nuovo capitolo, contrassegnato in modo importante delle tecnologie digitali dell’era “Neue Klasse”, che affiancano un nuovo design e sostanziali migliorie in termini di autonomia e prestazioni della versione elettrica i7.

Nuovo muso, sempre di grande impatto

La novità estetica più marcata si concentra sul frontale della vettura, con la nuova BMW Serie 7 che adotta una calandra a doppio rene che conferma le dimensioni generose delle precedente modello, ma si rinnova con una grafica orizzontale più elegante e proporzioni riviste che si armonizzano meglio con la carrozzeria. Integrati nella calandra ci sono nascosti sensori e telecamere che lavorano in sinergia per consentire il funzionamento dell’avanzato comparto di Adas.

I designer di BMW hanno lavorato anche sui gruppi ottici anteriori che confermano la configurazione sdoppiata, ma con design rivisto per la sezione superiore con luci diurne e indicatori di direzione, mentre i fari principali appaiono quasi nascosti nella sezione inferiore. Rinnovati anche i fanali, che ora si sviluppano di più verso il centro della coda, disegnando una nuova firma luminosa. Oltre a incrementare la possibilità di scelta per i cerchi delle ruote con misura fino a 22 pollici, la nuova Serie 7 propone anche nuove opzioni di personalizzazione estetica come nel caso di “BMW Individual Dual-Finish“, soluzione che combina colorazioni opache e metallizzate per la carrozzeria.

Interni col Panoramic iDrive e nuovo schermo per il passeggero

La rivoluzione compiuta sulla BMW Serie 7 trova la sua massime espressione nell’abitacolo dove trova posto il nuovo sistema BMW Panoramic iDrive con l’enorme display a tutta larghezza che si estende lungo la base del parabrezza, affiancato dall’head-up display in 3D che proietta le informazioni principali di guida davanti al conducente. Accanto al consueto display touch centrale per l’infotainment, che sfrutta il sistema operativo BMW Operating System X che dispone di maggiore potenza di calcolo, trova posto un nuovo schermo, da 14,6 pollici, dedicato al passeggero anteriore che può così godere in totale libertà dii contenuti multimediali.

Un altro schermo è invece disponibile per chi viaggia dietro, ovvero il Theatre Screen da 31,3 pollici con risoluzione 8K che trasforma il divano posteriore in un comodo salotto. Gli interni godono di un’ambiente reso più raffinato e lussuoso anche grazie a materiali ricercati, che prevedono rivestimenti in pelle e in tessuti che combinano lana e cashmere, impreziositi da dettagli in fibra di carbonio e inserti in legno.

Motori benzina, diesel e ibridi plug-in

Relativamente alle motorizzazioni, la nuova BMW Serie 7 propone una ricca e variegata gamma con opzioni termiche, ibride ed elettriche. Per quanto riguarda le versioni a combustione interna, la berlina bavarese accoglie il ritorno del motore benzina sei cilindri in linea da 400 CV che equipaggia la 740 xDrive, a cui si affianca la motorizzazione diesel da 313 CV che trova posto sulla 740d xDrive. Passando alle varianti ibride plug-in, troviamo la 750e xDrive con i suoi 489 CV e la più potente M760e xDrive che dispone di ben 612 CV, con entrambe capaci di offrire un’autonomia in elettrico di oltre 80 km.

L’elettrica i7 offre fino a 700 km d’autonomia

La nuova elettrica BMW i7 invece si presenta con batterie di nuova generazione con celle cilindriche e capacità fino a 112,5 kWh, per una potenza fornita che a seconda delle versioni è compresa tra 455 e 680 CV. Sono tre le varianti disponibili in gamma – i7 50 xDrive, i7 60 xDrive e i7 M70 xDrive – con un’autonomia massima dichiarata che supera i 700 km per le prime due, e arriva fino a 650 km per la più potente M70. L’intera gamma della nuova i7, oltre alla ricarica in corrente alternata, dispone della ricarica rapida in corrente continua fino a 250 kW, che permette di recuperare circa 200 km d’autonomia in 10 minuti.

Prezzi in Germania da 117.900 €

I prezzi della nuova BMW Serie 7 per il mercato italiano non sono stati ancora annunciati, ma non dovrebbero allontanarsi troppo dal listino dell’attuale modello che parte da circa 127.000 €. Sono invece stati ufficializzati i prezzi per il mercato tedesco, con la nuova Serie 7 che viene proposta in Germania con un listino che parte dai 117.900 € della 740 xDrive e arriva fino ai 159.900 € della M760e xDrive, mentre l’elettrica i7 ha prezzi compresi tra i 121.400 € della i7 50 xDrive e i 182.400 € della i7 M70 xDrive.

Rate this post