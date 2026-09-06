BMW V12 LMR ospite a Monza per il GP d’Italia F1

In occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma dal 4 al 6 settembre 2026 all’Autodromo Nazionale di Monza, BMW porta nella hospitality dell’Automobile Club d’Italia (ACI) una vera icona della storia del motorsport: la BMW V12 LMR, il prototipo che nel 1999 conquistò la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans.

La BMW V12 LMR protagonista nella hospitality ACI a Monza

Per tutto il weekend di gara del Gran Premio d’Italia 2026, gli ospiti dell’Automobile Club d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza potranno ammirare da vicino uno dei prototipi più celebrati nella storia del motorsport BMW. La presenza della BMW V12 LMR nella hospitality ACI rappresenta un omaggio al legame tra il marchio bavarese e le grandi competizioni endurance, in un contesto, quello del Tempio della velocità di Monza, che da sempre unisce tradizione e alta velocità.

Il trionfo alla 24 Ore di Le Mans del 1999

Spinta da un motore V12, la sport-prototipo BMW V12 LMR conquistò la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 1999, firmando uno dei successi più prestigiosi nella storia sportiva del marchio bavarese. Sul gradino più alto del podio salì l’equipaggio composto da Pierluigi Martini, Yannick Dalmas e Joachim Winkelhock, capace di guidare la vettura tedesca alla vittoria nella classica di durata più famosa al mondo, davanti alla concorrenza delle altre grandi case costruttrici impegnate all’epoca nella categoria regina dell’endurance.

La preparazione di BMW Group Classic per Goodwood 2026

L’esemplare esposto a Monza è lo stesso che BMW Group Classic ha preparato per il Goodwood Festival of Speed 2026, dove la vettura ha affrontato la celebre cronoscalata inglese sfoggiando una livrea nero opaco con il numero 46 sulla fiancata. La scelta di questa livrea speciale, diversa da quella originale con cui la vettura vinse a Le Mans, ha reso l’apparizione britannica un evento distinto e riconoscibile, capace di attirare l’attenzione degli appassionati di motorsport storico presenti sulla collina di Goodwood.

Valentino Rossi al volante: l’incontro tra due leggende

A guidare la BMW V12 LMR nella cronoscalata di Goodwood è stato Valentino Rossi, pilota ufficiale BMW M, che ha dato vita a un incontro speciale tra due leggende del motorsport mondiale: da un lato il pilota italiano, tra i più titolati della storia delle due ruote, dall’altro una vettura che ha scritto una delle pagine più importanti dell’endurance a quattro ruote. Un momento che ha unito idealmente due epoche e due discipline diverse, accomunate dalla stessa passione per la velocità.

BMW Group in Italia e nel motorsport

BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società che danno lavoro a 850 collaboratori. Iniziative come l’esposizione della BMW V12 LMR a Monza in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 confermano l’attenzione del marchio verso gli appassionati italiani di motorsport, valorizzando un patrimonio storico costruito in decenni di competizioni endurance, rally e Formula 1.

Domande frequenti su BMW V12 LMR

Cos’è la BMW V12 LMR?

La BMW V12 LMR è una sport-prototipo da competizione sviluppata da BMW per le gare endurance, spinta da un motore V12, che ha conquistato la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 1999, uno dei successi più prestigiosi nella storia sportiva del marchio bavarese.

Quando ha vinto la 24 Ore di Le Mans la BMW V12 LMR?

La BMW V12 LMR ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 1999, conquistando la vittoria assoluta nella classica gara di durata francese.

Chi era alla guida della BMW V12 LMR vincitrice a Le Mans nel 1999?

L’equipaggio vincitore era composto da Pierluigi Martini, Yannick Dalmas e Joachim Winkelhock.

Dove sarà esposta la BMW V12 LMR durante il Gran Premio d’Italia 2026?

La vettura sarà esposta nella hospitality dell’Automobile Club d’Italia (ACI) all’Autodromo Nazionale di Monza, durante il weekend di gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma dal 4 al 6 settembre 2026.

Chi ha guidato la BMW V12 LMR al Goodwood Festival of Speed 2026?

Alla guida della BMW V12 LMR nella cronoscalata del Goodwood Festival of Speed 2026 c’era Valentino Rossi, pilota ufficiale BMW M.

Cos’è BMW Group Classic?

BMW Group Classic è la divisione di BMW dedicata alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio storico del marchio, responsabile della preparazione della BMW V12 LMR in occasione del Goodwood Festival of Speed 2026.

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