Il bollo auto, tecnicamente chiamato tassa automobilistica, è un tributo regionale che ogni proprietario di veicolo deve versare periodicamente. L’importo dipende da potenza, classe ambientale e regione di residenza, e in alcuni casi è previsto l’esonero totale o parziale dal pagamento.

Indice

Come si calcola il bollo auto

Secondo l’ACI (Automobile Club d’Italia), l’importo del bollo si calcola in base alla potenza del veicolo espressa in kW (o cavalli fiscali) e alla classe ambientale di omologazione (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6): a parità di potenza, i veicoli con classe ambientale meno recente pagano una tariffa più alta rispetto a quelli con classe Euro 6, mentre per le fasce di potenza superiori a 100 kW si applica una maggiorazione sulla quota eccedente. L’importo base per kW è fissato dalle singole Regioni (che possono applicare una maggiorazione fino a un tetto massimo stabilito dalla normativa nazionale), motivo per cui lo stesso veicolo può avere un bollo leggermente diverso a seconda della regione di residenza del proprietario.

Per calcolare l’importo esatto dovuto, ACI mette a disposizione un servizio ufficiale di calcolo del bollo sul proprio sito, in cui è sufficiente inserire la targa o i dati del libretto di circolazione (potenza e classe ambientale) per ottenere l’importo preciso aggiornato alla propria regione.

Quando si paga e come verificare la scadenza

Il bollo auto va pagato ogni anno (o con cadenza plurimensile ridotta per alcune categorie di veicoli) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione o alla scadenza del bollo precedente. È previsto un periodo di tolleranza che consente di effettuare il pagamento anche nel mese successivo alla scadenza teorica senza incorrere in sanzioni, ma trascorso tale termine scattano una sovrattassa e gli interessi di mora, che aumentano progressivamente con il passare dei mesi di ritardo. Circolare con il bollo scaduto da più tempo espone inoltre al rischio di controlli e sanzioni in caso di fermo delle forze dell’ordine.

Per verificare la propria scadenza, ACI mette a disposizione un servizio online di verifica bollo auto, accessibile inserendo targa e codice fiscale del proprietario.

Come pagare il bollo auto

Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli di banche convenzionate, uffici postali, tabaccherie abilitate al servizio Lottomatica/PayToBox, delegazioni ACI, oppure online tramite i portali regionali dedicati (dove disponibili) e tramite PagoPA. In molti casi è possibile pagare anche tramite app bancarie o dell’home banking, inserendo il codice IUV o i dati del veicolo richiesti dal sistema di pagamento.

Chi è esente dal pagamento del bollo

Sono esenti dal bollo, su tutto il territorio nazionale, i veicoli per il trasporto e la guida di persone con disabilità che rientrano nelle agevolazioni previste dalla legge 104/1992, alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Per i veicoli elettrici e, in misura diversa, per quelli ibridi, l’esenzione o la riduzione del bollo non è uniforme su tutto il territorio nazionale: dipende dalla Regione di residenza, che può prevedere un’esenzione totale, un’esenzione temporanea (ad esempio per i primi anni dall’immatricolazione) oppure nessuna agevolazione specifica. Prima di dare per scontata un’esenzione, è quindi sempre necessario verificare la normativa della propria Regione o il servizio di calcolo ACI, che tiene conto anche di queste variabili regionali.

Domande frequenti sul bollo auto

Da cosa dipende l’importo del bollo auto?

Dalla potenza del veicolo (in kW), dalla classe ambientale di omologazione e dalla Regione di residenza del proprietario, che stabilisce la tariffa base applicabile.

Cosa succede se non si paga il bollo entro la scadenza?

Dopo il periodo di tolleranza previsto, si applicano una sovrattassa e gli interessi di mora, che crescono con il protrarsi del ritardo nel pagamento.

Le auto elettriche sono sempre esenti dal bollo?

No, l’esenzione o la riduzione per i veicoli elettrici dipende dalla Regione di residenza: non è uniforme su tutto il territorio nazionale ed è necessario verificare la normativa regionale o il servizio di calcolo ACI.

Dove si può verificare la scadenza e pagare il bollo auto?

La scadenza si verifica tramite il servizio online ACI inserendo targa e codice fiscale; il pagamento si può effettuare presso banche, uffici postali, tabaccherie abilitate, delegazioni ACI o online tramite PagoPA e i portali regionali.

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