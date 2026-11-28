SAIC, la casa madre di MG, ha depositato presso il MIIT, il ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology, le prime immagini e caratteristiche di una versione wagon della berlina MG 07, che debutterebbe con il nome di MG 07T.

MG 07T: la wagon derivata dalla berlina MG 07 scoperta al MIIT

La sigla T starebbe per “Tourer” o “Touring”. Le linee, slanciate ed eleganti, si sviluppano su un tetto spiovente allungato e un portellone che rafforzano l’appeal di questa carrozzeria in un segmento sempre più competitivo sul mercato cinese. MG 07T condivide con la berlina MG 07 la piattaforma con architettura elettrica a 800 Volt.

In termini di dimensioni, MG 07T misurerebbe 4,889 metri di lunghezza, 1,90 metri di larghezza e un’altezza compresa tra 1,478 e 1,487 metri (a seconda del diametro delle ruote), con un passo di 2,825 metri.

Design: frontale identico alla berlina, coda e fiancate ridisegnate

Se la parte anteriore, fino al montante B, risulta identica a quella della berlina, i cambiamenti più significativi riguarderebbero le fiancate, dove la linea di tetto spiovente si prolunga verso il posteriore per conferire un profilo da wagon dinamico. Sarebbero stati aggiunti i rail sul tetto, mentre i finestrini laterali posteriori e la struttura della carrozzeria in coda risulterebbero rivisti; MG avrebbe mantenuto, anche su questa 07T, le portiere senza telaio (frameless) già viste sulla berlina.

Il posteriore differirebbe invece sensibilmente da quello della berlina e apparirebbe visivamente più largo, grazie ai gruppi ottici a tutta larghezza e ridisegnati alle estremità: si estenderebbero più lateralmente sulla carrozzeria, terminando in inserti verticali neri che creano delle aperture verticali in stile “sfogo d’aria”.

Motorizzazioni: elettrica e ibrida plug-in

In un primo momento, MG 07T (con batteria LFP) sarebbe proposta in versione completamente elettrica, con un motore sincrono a magneti permanenti montato anteriormente da 176 kW (240 CV). La versione dotata di batteria al litio ternario monterebbe invece un motore da 235 kW (320 CV); entrambe le varianti elettriche avrebbero una velocità massima dichiarata di 200 km/h.

La versione ibrida plug-in abbinerebbe un motore 4 cilindri 1.5 turbo da 82 kW (111 CV) a un motore elettrico capace di erogare fino a 152 kW (207 CV); anche questa variante utilizzerebbe una batteria LFP e raggiungerebbe una velocità massima di 170 km/h. MG non ha ancora fornito indicazioni dettagliate su batterie e ricarica, che si suppongono comunque simili a quelle della berlina MG 07, mentre il marchio prosegue intanto la propria espansione sul mercato europeo, con il primo impianto produttivo annunciato in Europa per il 2028, nel contesto di una crescita dei produttori cinesi nel Vecchio Continente ormai consolidata.

Domande frequenti su MG 07T

Cos’è MG 07T?

È la versione wagon della berlina MG 07, le cui prime immagini e caratteristiche sono state depositate da SAIC, casa madre di MG, presso il MIIT, il ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology.

Che dimensioni avrebbe MG 07T?

Secondo il deposito al MIIT, 4,889 metri di lunghezza, 1,90 metri di larghezza, un’altezza tra 1,478 e 1,487 metri e un passo di 2,825 metri.

Quali motorizzazioni sono previste per MG 07T?

Una versione completamente elettrica (176 kW/240 CV o 235 kW/320 CV a seconda della batteria) e una ibrida plug-in che abbina un 1.5 turbo da 82 kW/111 CV a un motore elettrico da 152 kW/207 CV.

MG 07T condivide la piattaforma con la berlina MG 07?

Sì, condividerebbe con la berlina MG 07 la piattaforma con architettura elettrica a 800 Volt.

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